Piden remediar tiradero clandestino en acceso a 'La Tinaja'

Habitantes de La Tinaja piden que se rehabilite el acceso a su comunidad debido a que además del deterioro por la falta de mantenimiento, el lugar es usado como sitio de disposición de basura y escombro, lo que afecta su movilidad.









“Se ve fea nuestra comunidad, mi esposo y yo nos dedicamos a juntar botellas de plástico y cada día vemos más basura en esta zona, nos ha tocado ver camionetas que vienen de diversos lados a tirar basura o escombro en el lugar y nuestro rancho se ve muy feo”, Natalia Herrera, habitante de la comunidad.

Esta comunidad se encuentra ubicada en la zona sur del municipio, a un costado de la carretera a Valle de Santiago, en una zona con poca iluminación, en el que pudieran registrarse incidentes debido a esta problemática.





Se han registrado malos olores.





“Yo no me quejo de que no pase la basura, porque pasa un señor y nos cobra 10 pesos para poder llevarla y otros del municipio, pero hay gente que no quiere pagar diez pesos para que se tire su basura”, externó.

Por un largo tiempo este problema se ha hecho presente en la comunidad, lo que ha generado la molestia de los habitantes de esta comunidad.





Los hechos se registran a cualquier hora del día, por lo que los habitantes piden se recupere este espacio público.





“Este problema ya tiene mucho tiempo, y actualmente ya huele feo la entrada de nuestra comunidad y se ve muy feo, hay muchas bolsas de basura grandes luego de cuando hacen los bailes y las tiran aquí; viene mucha gente a tirar escombro o hasta fierros aquí, tanto en la mañana pero más en la noche es cuando vienen a tirar esta basura”, platicó.

Natalia dijo, “yo como quisiera que se hiciera algo aquí para que ya no tiraran basura aquí en el lugar, a mi me gustaría que como comunidad nos juntáramos y que el gobierno municipal nos tomara en cuenta y nos hiciera un área verde y poder tener un lugar a donde salir y estar un rato en familia, pero pues entra un presidente y otro y nada mas no hacen nada para las comunidades”.

Mientras permanecimos en el lugar se pudo constatar a personas quienes a bordo de una camioneta de carga, vertían un líquido desconocido en la entrada de la comunidad de La Tinaja.





A la ciudadanía se le facilita tirar basura y escombro en el lugar.