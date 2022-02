Pendiente respuesta de la ASEG

Luego de casi tres meses en que la ex alcaldesa y sus funcionarios fueran llamados a comparecer ante el Ayuntamiento, aún se encuentran pendientes las resoluciones de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), sobre las irregularidades detectadas en la Administración 2018-2021, así lo dio a conocer la representante legal del municipio Alma Angélica Berrones Aguayo.

“A través de la comisión de Hacienda se trabajo respecto a ir viendo las irregularidades de la Administración anterior, se mandó todo el expediente, todo lo que se revisó a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, pero aún no nos han mencionado nada, va en proceso, pero todavía no nos han dicho nada”, refirió la Síndico.

Alma Angélica Berrones, puntualizó que de acuerdo a lo que se dictamine se realizarán las denuncias correspondientes.

En este sentido, Alma Angélica Berrones, puntualizó que de acuerdo a lo que se dictamine del proceso en curso se realizarán las denuncias correspondientes a efecto de que se sancione cualquier transgresión a la ley por parte de los ex funcionarios municipales.

“Estamos en espera, cuándo llegue todo eso, vamos a tomar las denuncias correspondientes”, afirmó.

Llamados a comparecer

Además de la ex alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, el ex director de Obra Pública Daniel Mireles Vasco, el ex Síndico José Luis Montoya Vargas, y ex jefe de Recursos Materiales Carlos Aguilar, no se presentaron ante el Ayuntamiento para solventar los señalamientos realizados en cada área, por su parte el ex Tesorero y ex directora de Relaciones Públicas si acudieron al llamado que realizó la comisión de Hacienda.

Aún no se da resolutivo a irregularidades detectadas.

Las irregularidades

Tras el proceso de entrega recepción se detectaron daños al erario público por más de 200 millones de pesos, irregularidades en la renta de maquinaria en el relleno sanitario; adquisición de uniformes, luminarias por adjudicación directa; así como el entorpecimiento en las investigaciones que llevaba a cabo la Contraloría, la renta y compra de vehículos blindados y renta de armamento por mencionar algunas.

Ex funcionarios públicos fuero llamados a comparecer ante el Ayuntamiento.