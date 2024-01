Operación cicatriz en Morena: logran los Prieto y Alma Alcaraz acuerdo por candidaturas

León, Gto.- La precandidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz, dijo que el proceso con los Prieto comienza a cicatrizar y que ya pudieron coincidir en una serie de candidaturas en unas reuniones que tuvieron en el Comité Ejecutivo Nacional de su partido.

Los encuentros fueron convocados por el presidente de Morena, Mario Delgado por lo que la política aseguró que los pendientes previos entre ellos ya están quedando atrás.

“Tuvimos un par de pláticas en el Comité Ejecutivo Nacional, nos invitó el presidente Mario Delgado y pudimos llegar a varios acuerdos, pudimos sacar varios consensos y creo que poco a poco este proceso se va a ir dando, de sumarse, de cicatrizar el tema de situaciones que hayan quedado pendientes, en todos los procesos en todos los partidos se da, entonces es natural, somos seres humanos y será un proceso”, dijo.

Referente al perfil de Claudia Martínez donde trascendió que será quien encabece los trabajos de la 4T en Salamanca, Alma Alcaraz dijo que lo importante es lo que diga la encuesta y quien salga mejor posicionado.

Al ser cuestionada sobre si no se estaba violando ley electoral, la morenista aseguró que no, ya que no se estaba pidiendo el voto y aunado a esto aseguró que su nombre va arriba en las encuestas rumbo a la gubernatura.





Libia votó por Zamarripa

En cuanto al discurso de la precandidata del PAN para la gubernatura, Libia Dennise García Muñoz Ledo, donde asegura que en caso de ganar, hará cambios en las cabezas de seguridad, la morenista dijo que no cree que traicione a su sistema y más cuando la panista fue una de las que votó para que se quedara Carlos Zamarripa al frente de la Fiscalía de Guanajuato.

“Es difícil creer que alguien que ha crecido, se ha mantenido y ha estado gracias a un sistema vaya a decir que va traicionar a su propio sistema, o que se va a salir de ese sistema, o que va a meter a otra gente u otra estrategia o cosas cuando lo único que este gobierno ha hecho ha sido lo de Vales Mujeres Grandeza en términos electorales”, agregó.

Alianza con el Verde

Alma Alcaraz agregó que será en estos días cuando se siente a dialogar con el presidente del Partido Verde en Guanajuato para tomar acuerdos y salir en conjunto rumbo a las campañas.

“Estamos por sentarnos con Sergio, hay que acordarse que todos los temas que tenían que ver con alianzas y coaliciones y todo lo demás, lo verá el partido, entonces yo no me metí en ese tema porque soy respetuosa de los procesos de mi partido de situaciones que hayan quedado pendientes, en todos los procesos, en todos los partidos se da, entonces es natural, somos seres humanos y será un proceso”.