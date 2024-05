Garantiza INE instalación del 100% de casillas en Guanajuato

Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guanajuato, aseguró que se tienen todas las condiciones para que en el estado sean instaladas el 100% de las casillas, como históricamente se ha logrado en la entidad.





“El Instituto Nacional Electoral está en una coordinación estrecha con las corporaciones de seguridad, la seguridad no es responsabilidad del INE, es responsabilidad de estas autoridades y lo que vamos a hacer con ellas es para la jornada electoral proporcionarles la lista de ubicación de las ocho mil 144 casillas, con ello este estas corporaciones elaboran su estrategia de vigilancia”, explicó en entrevista durante su visita a Irapuato.

Aseguró que hasta el momento no ha habido señales de que en alguna localidad no se vayan a instalar las casillas y afirmó que la ciudadanía no debe preocuparse, ya que podrán emitir su votos sin ningún problema.





“Nosotros no hemos visto ningún aviso de que pueda ser interrumpida por una causa de inseguridad, quiero decirles a todas las personas que tengan la confianza y la seguridad de que podrán salir a votar sin ningún problema, no ha habido ninguna casilla que deje de instalarse por motivos de inseguridad”.

Mencionó que las y los capacitadores contarán con un teléfono celular con el que podrán reportar de manera inmediata a las autoridades la existencia de alguna problemática para que esta pueda ser atendida en brevedad.









“Nuestros capacitadores, traerán un teléfono exclusivo para que reporten cualquier incidencia que se pueda presentar y el compromiso de las fuerzas de seguridad es atender de manera inmediata estos reportes”.

Añadió que la lista nominal del Estado está conformada mayormente por mujeres, el sector de la población que más participa en las elecciones, pero, que es de suma importancia que las y los jóvenes se muestren interesados por esta etapa electoral.

“La lista nominal de todo Guanajuato es de un total de 4 millones 831 mil 142 personas, de las cuales cerca del 28% son jóvenes de 18 a 29 años que son alrededor de un millón 400.000 jóvenes, en el caso de mujeres, es de cerca del 52%, las mujeres mayores de 50 años representan aproximadamente el 17% el sector que más participa”.