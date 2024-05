Salmantinos clasifican en Bádminton a Juegos Nacionales CONADE 2024

Un total de cuatro badmintonistas salmantinos clasificaron de manera directa a Juegos Nacionales CONADE 2024 y dos más se encuentran en reserva, preparándose todos para representar al estado de Guanajuato del 10 al 20 de Junio en Campeche, Yucatán.

El clasificatorio nacional se dividió en dos partes, la categoría Sub 15 y Sub 13 en Oaxtepec Morelos y la Sub 17 y Sub 19 se realizó en Nuevo León.

En lo que está siendo el regreso del Badminton salmantino a competencias con Gerardo Sánchez y Arturo Ramírez como responsables, se ha logrado en esta ocasión clasificar a cuatro atletas de forma directa, mientras que dos más están entrenando como reserva.

El año pasado se compitió con seis jugadores de bádminton dentro del clasificatorio nacional obteniendo el boleto a la máxima justa deportiva dos, ahora participaron catorce dentro del pre nacional y son cuatro los clasificados de manera directa, dos más están de reserva.

Los badmintonistas clasificados directamente son Paola Delgado (Sub 17) y reciente medallista de bronce en Guatemala Air Badminton; Gael Sánchez (Sub 17), invitado a entrenar a un campamento internacional en Tijuana y con la selección de Aguascalientes; Edwin Escoto, en dobles (Sub 17) haciendo pareja con Gael Sánchez (Sub 17) y Paulina Martínez (Sub 13). Y como reserva se encuentra entrenando, Alejandro Flores (Sub 15) y Cristian Saldívar (Sub 17).

La medallista de Air Badminton, Paola Delgado va por sus quinto juegos nacionales, anteriormente conocida como Olimpiada Nacional, Gael Sánchez va por sus terceros Juegos Nacionales, mientras que el resto por primera vez representarán a Guanajuato dentro de la máxima justa deportiva nacional.

Desde el año 2006, Salamanca se había caracterizado en Badminton por ganar medallas para Guanajuato dentro del magno evento nacional con jugadores como Dafne Hernández, Hiram Mendoza, Arizbet Godínez, Daniela Cruz, Daniel Romero.

Ahora, como parte de un proceso reiniciado tras la pandemia del Covid 19, el Badminton salmantino busca terminar con sequía sin medallas registrada en los últimos años dentro de Juegos Nacionales CONADE.