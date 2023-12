No confío en las autoridades para pedir seguridad: Alma Alcaraz

Guanajuato, Gto.- La precandidata de la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, Alma Alcaraz Hernández, expresó que no contempla solicitar seguridad a las autoridades estatales como protección durante los procesos electorales.

En entrevista dijo que no confía en las autoridades estatales, mucho menos en quien encabeza la institución, que es Alvar Cabeza de Vaca Appendini, por lo que no contemplaría solicitar protección a dicha instancia.

Sin embargo, no descartó buscar a las autoridades federales en seguridad para atender ese tema, aunque dijo que no es un asunto que se haya tratado con su equipo de campaña.

“De ninguna manera se buscaría protección de parte del estado, valoraremos a nivel federal pero quizá, no es un tema que hayamos revisado como equipo de campaña, sinceramente (...) claro que hay desconfianza, falta seguridad, yo soy de las que más ha cuestionado el papel de Alvar (secretario de Seguridad Pública), de Carlos (fiscal general), hay una falta de policías, de estrategias, de no tener un equipo de investigación, somos uno de los estados más violentos que, además no se quiere coordinar con la federación en los temas de seguridad”.