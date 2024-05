Favorable atención a "secuestros virtuales" en Salamanca

En torno a la incidencia de desapariciones forzadas y secuestro en Salamanca, el encargado de despacho de la dirección general de Seguridad Pública, Guillermo García Flores declaró no se tiene un registro propio o mapa de calor en torno a estos delitos, sin embargo, señaló que se han atendido reportes de “secuestros virtuales”, los cuales se han resuelto de manera favorables para las víctimas; aunado a ello dio a conocer que los filtros de inspección vehicular operados en coordinación con el Ejército y Guardia Nacional continuarán a efecto de reducir conductas delictivas.

Esto luego de que el pasado 7 de mayo, la Fiscalía de Guanajuato informó acerca de la desarticulación de una célula delictiva dedicada al secuestro, además de liberar a una víctima en Salamanca, que estaba privada de la libertad desde el pasado 23 de abril del año en curso.

“A nosotros no nos denuncian formalmente la desaparición de personas, esto obviamente quién lleva los registros en su momento es la Fiscalía del Estado, quien lo vuelvo a reiterar nos hace a nosotros las solicitudes de la información, nosotros luego conocemos esta información obviamente no por la información que se nos brinda de la Fiscalía, si no de parte de los números que se suben en el Secretariado Ejecutivo de acuerdo a las denuncias que se presenten por estos ilícitos, entonces aquí nosotros estamos nada más pendientes de darles ese seguimiento, si hay alguna situación que nosotros pudiéramos advertir damos parte inmediatamente, pero nosotros como registro como tal como Policía o registros en el 911 no tenemos de esta conducta”, indicó el funcionario.

A pesar de ello, García Flores reconoció que se han atendido reportes de manera "favorable", de "secuestros virtuales", una modalidad a través de la cual se busca extorsionar a familiares de una persona que es incomunicada de sus familiares y en ocasiones son dirigidas a hoteles en base a engaños.

“Lo que sí hemos percibido en el municipio son por ejemplo, los llamados secuestros virtuales, de ahí por ejemplo que le llaman a un familiar y que luego no lo dejan contestar y que luego están llamando a otra persona, donde lo sacan de su domicilio y lo llevan por ejemplo a hoteles o a lugares concurridos, entonces aquí si nosotros recibimos estas llamadas, esas si las hemos recibido y todas se han atendido favorablemente”, destacó.

En cuanto a los filtros de inspección vehicular operados en coordinación con el Ejército y Guardia Nacional, el encargado de despacho de la dirección general de Seguridad Pública, dijo que continuarán a efecto de reducir conductas delictivas, por lo que solicitó a la población su cooperación en este tipo de revisiones que se instalan de manera estratégica en diferentes vialidades y horarios en la ciudad.

“Son retenes para mantener la seguridad en el municipio, son cuestiones preventivas dentro de la ciudad y vienen a fortalecer ahora el tema de la prevención de la incidencia delictiva y también establecer diversos filtros para detectar cualquier situación que pudiera verse como una falta administrativa o como una posible conducta delictiva, aquí nada más decirle a la ciudadanía, pues que sí, eso se va estar viendo y que lo solicitamos al final es que se coopere y que se colabore con estas acciones que se realizan en conjunto”, concluyó.