No se retirará árbol ubicado en estacionamiento de la calle Albino García en Salamanca

Ante los comentarios dados a conocer por los ciudadanos del primer cuadro de la ciudad en donde pedían que no se retirara un árbol ubicado en un estacionamiento en la calle Albino García, ante lo cual personal de que se encuentra realizando la rehabilitación de dicho predio, señaló que no se contempla retirar dicho árbol.

“Ahorita por el momento el árbol no está contemplado ningún tipo de tala, ni de poda, eso no está contemplado, el proyecto solamente es para renivelación y limpieza del predio, ahorita como pueden apreciar estamos nivelando, el árbol no se ha tocado para nada, puesto que incluso no tenemos el permiso y el día que se tenga que hacer a futuro tendremos que ir con la dirección de ecología para hacer los trámites correspondientes para así empezar, si es autorizado su retiro”, explicó, Julio César Padrón, arquitecto del lugar.

Anteriormente los vecinos de la calle, se manifestaron en contra de estas acciones llevadas a cabo en un estacionamiento de la zona, en donde se encuentra un árbol de más de 70 años, el cual pidieron que se respetara y no fuera retirado del mismo lugar.

“Amablemente vinieron los de ecología a supervisar si se le tocó al árbol, y ellos corroboraron que no se ha tocado de ninguna manera y nos comentaron que no se puede hacer sin un previo aviso y un permiso, traigo todo lo necesario para gestionar y si en un caso necesario que no sea el caso si se llega a realizar un proyecto en el terreno tendríamos que hacer la gestión para la tala del árbol”, indicó.

En este momento los vecinos le comentaron que sí se contemplaba talar, pero personal de la obra comentaron que en este momento no se tiene proyectado realizar tal acto ya que no afecta a las acciones que se están llevando a cabo.

“No pasa nada en este momento, no tienen que preocuparse, en este momento tratamos de conservarlo y es importante el contar con ellos. Yo como arquitecto tengo el compromiso de que todos los diseños se integren con la naturaleza al proyecto y en este caso el árbol que está en medio. En un futuro los dueños tendrán que gestionar y hacer los trámites correspondientes si es que ellos lo necesita; hace como tres meses tenían una plaga, ahorita tiene indicios de que el árbol pensaban que no se iba a dar, actualmente está sano por lo que ahorita no veo que tenga un problema, al contrario nos favorece”, concluyó.