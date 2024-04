Solicitan a ciudadanos reportar quema de árboles

La asociación Humanos Unidos por Amor a la Madre Tierra (HUAMAT) invita a la ciudadanía de la comunidad de Mancera a no realizar la quema de árboles, en donde además los habitantes de la comunidad han detectado la quema de por lo menos siete árboles.





"Yo sé que no servirá de gran cosa pero deberán de hacer una denuncia ante medio ambiente, porque medio ambiente no hará gran cosa y si no procede ante medio ambiente veremos con que otra instancia se pueda hacer esa denuncia y la gente debe de entender que dado al calentamiento global y cambio climático que vivimos, deben de respetar los pocos árboles que hay", señaló Maura Alicia, integrante de HUAMAT.

La integrante de HUAMAT, indicó que es importante que la ciudadanía realice estás denuncias correspondientes a las autoridades municipales correspondientes o bien a nivel estatal.









"Se tiene que proceder, ya sea anónima si no quieren involucrarse o tener algún problema, pero yo no sé qué tan abierto estén abiertos los comisario ejidal pero el que hagan esto con las autoridades para que la gente entienda que esto no puede realizarse", enfatizó.

Vázquez Figueroa comentó, "ellos saben lo que estamos viviendo, pero hasta que no les toca los bolsillos, hasta que no les duele, entonces si se respeta y llevan a cabo lo que dice la ley, pero sobre todo en materia de arbolado".









En este mismo sentido los habitantes han señalado que estás actividades las realizan para obtener leña.

"Hemos visto que los mismos vecinos de la comunidad queman los árboles para poder obtener leña, lo malo de todo esto es que lo hacen sin saber el daño que le hacen al medio ambiente de Salamanca; de por sí con la instalación de algunos residenciales que están por este lugar hemos visto que se han estado quitando algunos árboles, no decimos que ellos sean los responsables pero cada vez nos estamos quedando sin árboles", concluyó Martín Jiménez.