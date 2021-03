No se formen, aún no hay vacunas en el estado. Ese fue el mensaje de Pablo Sánchez Gastelum, director general de Salud Pública de Guanajuato, quien llamó a la población a evitar hacer caso de las fake news que señalan que ya se están aplicando dosis contra la Covid-19 en el estado, lo cual no es verdad, pues esta semana no llegó ni una sola vacuna al estado.









Luego de que el miércoles por la mañana decenas de personas se formaran en varios puntos de Celaya que han sido elegidos como centros puntos de vacunación contra la Covid-19, pues en redes sociales circuló que la vacunación en el estado se reanudaría a partir de ese día, Pablo Sánchez Gastelum dijo que aún no han llegado vacunas, por lo que no hay necesidad de formarse, pues eso sólo pone en riesgo a los adultos mayores que son llevados en vano a estos lugares.

Así Lo Dijo...

“No se dejen llevar por las fake news o por las redes sociales que de repente hasta con una seguridad pasmosa dicen que aquí tenemos vacunas, que ya está el biológico en tal unidad, en tal municipio y hoy día eso no es cierto”.

Pablo Sánchez Gastelum | Director General de Salud Pública de Guanajuato.

“Es algo a lo que invitamos a la población, sobre todo porque es población vulnerable, es gente que si la movilizamos la ponemos en riesgo (...) se ha hablado tentativamente de que Celaya iba a recibir el biológico, pero tampoco ha llegado, se han hablado de estos 10 municipios en donde tentativamente también podría llegar el biológico, tampoco es así, las estrategias en el sector salud están perfectamente delimitadas para hacer la aplicación de una manera rápida y eficaz, pero obviamente necesitamos la materia prima y esta materia prima es la vacuna”.









Pablo Sánchez Gastelum dijo que sacar a las personas adultas mayores de sus casas sólo es ponerlas en riesgo, por lo que dijo que hasta que no haya una información oficial, que no salgan si no es necesario.

“No movilizarse es importante, pero sobre todo es importante no movilizar a nuestros adultos mayores con la esperanza de una vacuna porque los ponemos en riesgo, yo creo que hay que esperar a la comunicación oficial, créanmelo que generaremos las estrategias para garantizar el biológico lo más pronto posible en los municipios en donde empiece a llegar.