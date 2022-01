[Fotos-Video] Se suman periodistas de León a movilización nacional

León, Gto. Periodistas de la ciudad de León se sumaron a la movilización nacional y se manifestaron la tarde de este martes 25 de enero en el monumento del Arco de la Calzada.

Desde las 6 de la tarde los primeros reporteros, fotógrafos y camarógrafos de medios informativos impresos y digitales, llegaron al sitio con una lona negra que decía "ni silencio, ni olvido".

No faltó mucho para que los actos de solidaridad se hicieran presentes ya que entre los primeros manifestantes sacaron más cartulinas con leyendas alusivas a la justicia social para los comunicadores.

"No nos callarán", "prensa no disparen", "con justicia ni un periodista más" y "no se mata la verdad matando periodistas", fueron algunas de las consignas escritas que estuvieron presentes.

Las fichas con las fotografías de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa, relucieron entre los gritos de justicia para ellos, mientras que un par de veladoras eran encendidas.

Fueron alrededor de 50 comunicadores del gremio periodístico quienes escucharon el posicionamiento de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Artículo 19 México.

Los periodistas asesinados este 2022

De acuerdo con la organización de derechos humanos Artículo 19, en lo que va de este año han sido asesinados 3 periodistas: Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa.

José Luis Gamboa, director del diario digital 'Inforegio', falleció el 10 de enero tras ser atacado con un arma blanca durante un supuesto asalto en Veracruz, donde se dedicaba a difundir información de inseguridad y política.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló que Gamboa había denunciado y criticado fuertemente a autoridades locales por su relación con el crimen organizado y pidió que no se descarte su labor periodística como móvil del delito.

Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista de nota policial fue asesinado el pasado 17 de enero en Tijuana, cuando fue atacado a balazos afuera de su domicilio.

El hombre era de los pocos que daba seguimiento a la violencia que se vive en Tijuana y era beneficiario del mecanismo de protección a periodistas de Baja California y de acuerdo con sus colegas, se sentía amenazado por grupos criminales locales y temía por su vida.

Y Lourdes Maldonado, el 23 de enero fue también baleada cuando estacionaba su coche en la cochera de su casa en Tijuana, Baja California.

Su cobarde muerte derivó en las manifestaciones realizadas debido a que la comunicadora en el 2019, externó al presidente Andrés Manuel López Obrador, ayuda y justicia laboral por un juicio con la empresa Primer Sistema de Noticias (PSN), propiedad de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, debido a una serie de litigios de los que hace poco salieron a su favor.