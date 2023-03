Necesario saldar la deuda histórica con las mujeres: Diego Sinhue

Diego Singue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, aseguró que aún existen muchas deudas para con las mujeres, pero señaló que en el estado poco a poco van conquistando espacios que parecían exclusivos para hombres y que han demostrado que realizaron mejor papel que los hombres que las antecedieron.

En entrevista durante su visita a Irapuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, “necesitamos seguir abriendo espacios para las mujeres, hoy se habla de una próxima gobernadora, qué bueno; hoy tenemos a una presidenta del Poder Judicial, una presidenta en el Congreso y si dicen que la próxima va a ser una mujer gobernadora, yo voy a ser el más feliz de entregarle a una mujer el poder del Ejecutivo, sería histórico, y qué bueno, yo creo en las mujeres, yo puse a la primera mujer Secretaria (de Gobierno), que es Libia (Dennise García), yo con todo gusto estaré apoyando”, dijo el mandatario estatal.

El gobernador de Guanajuato indicó que se tienen que seguir fortaleciendo los esquemas en el estado para protección de las mujeres, pero ejemplificó que en el estado se están dando pasos agigantados para que ocupen más espacios de toma de decisiones.

“Si nos vamos a hace 70 años no podían votar, estamos hablando de la historia reciente cómo se han ido abriendo espacios muy importantes y necesarios y hoy la mujer, es un tema que a mí me da mucho orgullo, en Acción Nacional se habla de las mujeres como posibles candidatas y se habla de la Wera (Alejandra Reynoso), de Lorena (Alfaro), de Libia (Dennise García) y de Ale (Gutiérrez), que están ahí en esos primeros lugares por sus capacidades, no por una cosa de cuota y eso me da mucho orgullo; a eso tenemos que aspirar, a que desaparezcan las cuotas y se hable de capacidad, porque están arriba de los hombres y eso es mérito de las mujeres”.

Respetarán manifestaciones

Además, el gobernador de Guanajuato dijo que durante las marchas y manifestaciones de mujeres que se planean para el próximo miércoles en el estado habrá total respeto para éstas, pero también se garantizará que los derechos de las demás personas no sean vulnerados.





“Nosotros somos muy respetuosos, pero también respetamos el derecho de otros a circular libremente, a estar bien en su persona y su propiedad, yo creo que va a ser un tema no sólo nacional, sino internacional, en donde seguramente habrá expresiones y nosotros vamos a estar atentos a que se salvaguarde la integridad de las manifestantes, pero también de los ciudadanos”.