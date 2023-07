Necesario ampliar red de monitoreo en Salamanca

A pesar que en 2022 se presentaron seis precontingencias ambientales, cinco de ellas por Dióxido de Azufre (SO2), este año no se han activado fases de vulnerabilidad atmosférica a pesar de que en reiteradas ocasiones el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire en Guanajuato ha detectado mala calidad del aire en la ciudad; ante ello, consideró Joel Berlín Izaguirre presidente del Patronato para el Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado consideró que se debe ampliar el número de estaciones, así como el espectro de medición sustancias.

"Hemos insistido en que por lo menos se requieren otras dos estaciones de monitoreo para las condiciones actuales de la mancha urbana (…) tenemos también la necesidad de aumentar el espectro de sustancias en función de las que están fuera del criterio que tiene la OMS", externó el funcionario.

En este contexto, el presidente del Patronato para el Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato, refirió que no existe una investigación al respecto, lo cuál es la mayor problemática para determinar a qué sustancias debe dirigirse; "por eso nosotros insistimos que somos una fuente de insumo para todas las universidades que en su momento quieran hacer tesis o proyectos de investigación que beneficien a la sociedad, que se olviden de tanta investigación básica que si es útil, pero por el momento lo más importante es la salud pública y ambiental", consideró.

Derivado de ello, Berlín Izaguirre reconoció que en Salamanca existe un rezago en materia de medición y monitoreo ambiental, ante el crecimiento industrial y el incremento de fuentes móviles en la ciudad.

"Si bien en los últimos años el crecimiento industrial no ha sido tanto, porque se han cerrado algunas y han abierto otras, pero cambian los giros y cambia lógicamente el tipo de contaminantes, entonces se tiene que tener un control de ellos fuera de lo que marca la Organización Mundial de la Salud, que son las normas que nos rigen hasta el momento, los legisladores también han quedado en deuda al no hacer normas específicas para las condiciones industriales que tiene la región, no propiamente de Salamanca, se debe tomar en cuenta el corredor industrial, León tiene los solventes, la industria metal-mecánica que está creciendo por todo el parque industrial es parte de la deuda que hay con la población", concluyó.