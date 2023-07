Morena no tolerará condicionamiento de programas sociales a cambio del voto: Ernesto Prieto

El diputado local Ernesto Prieto afirmó que en Morena no se tolerará la coacción del voto en favor de alguna de sus corcholatas aspirantes a la candidatura de la República, tras haberse detectado está situación la cual dijo señalará públicamente al igual que las estrategias de repartir apoyos de programas sociales en vísperas de un proceso electoral.

En este aspecto, el Diputado afirmó que parte de su esencia es señalar los atropellos, las injusticias, las corruptelas, los malos gobiernos sean del color que sean, al igual si hubiera algún integrante del Gobierno de México sobre todo el área de Bienestar que maltrate a los ciudadanos, que no de la atención o que desvíe el recurso que va destinado a apoyos sociales lo señalará sin ningún problema.

“Nosotros hemos estado viendo que el delegado de Programas Integrales de Desarrollo en el Estado Mauricio Hernández, a través de los servidores de la nación, les ordena, les obliga, les condiciona para que impulsen a una corcholata y eso no se vale, eso no es correcto, eso no fue lo que nos enseñó el Presidente (Andrés Manuel López Obrador), también lo vamos a señalar, nosotros no tenemos empacho en señalar lo que este mal, eso de que los trapos sucios se lavan en casa sí, pero si ya se les dice y no entiende, llega un momento en que se tiene que evidenciar, además de que es público no es una cuestión que solamente yo diga, ya otros compañeros y ciudadanos lo han denunciado”, sostuvo el funcionario.

Coacción del PAN

De igual manera señaló el uso de recursos públicos de parte de gobierno del Estado para promocionar a la aspirante a la gubernatura de Acción Nacional, a través de un programa de apoyos que dijo está dirigido a las operadoras políticas de este partido en Guanajuato.

“Lo estamos viendo con Gobierno del Estado que se saca de la manga programas sociales de último momento, sectorizados a un estrato de la población en especifico que son sus operadoras políticas en el territorio, este programa denominado “Mujeres Grandeza”, tiene todo un sesgo electoral, es temporal, es dirigido, es realmente inmoral, administran la pobreza y la necesidad de la gente y aparte utilizan recursos públicos para armar una estructura y operar a favor de aspirante, quién ellos pretenden imponer como sucesora de Diego Sinhue, entonces no lo vamos a permitir, lo vamos a seguir denunciando”, denunció.

La pasarela morenista en Guanajuato

En cuanto a las asambleas informativas que han desarrollado los aspirantes de Morena a la candidatura de la República en Guanajuato, aseguró que estas van dirigidas en especifico a los simpatizantes y militantes de Morena, en las cuales se han presentado las propuestas de trabajo y continuidad al proceso de la cuarta transformación de México apegados al margen de la ley.

“A diferencia de ellos, nosotros siempre actuando al margen de la ley, jamás podrán decir que un servidor está utilizando recursos públicos para promover una figura partidista (…) estos eventos van dirigidos a simpatizantes a militantes de nuestro movimiento en el estado y en particular en la región de Salamanca (…) es importante para los aspirantes coordinador nacional Salamanca, es importante nuestro ,municipio Salamanca es el bastión de la izquierda, del morenismo y del obradorismo en el estado”, concluyó.