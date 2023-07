Mañaneras no han abonado para construir la unidad del país: Enrique Díaz

Enrique Díaz Díaz, obispo de la Diócesis de Irapuato, dijo que es preocupante que mientras por un lado la violencia en el país sigue escalando, con hechos cada vez más impactante, por el otro desde el gobierno federal pareciera no haber interés por solucionar ello, sino que pareciera tener más importancia el debilitar a adversarios políticos de cara a 2024.

Durante su rueda de prensa dominical, el obispo de la Diócesis de Irapuato consideró un exceso los ataques y señalamientos realizados desde la mañanera por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de sus adversarios, como sucedió con Xóchitl Gálvez durante la semana anterior, cuando hay temas de mayor relevancia que deberían central la atención de las mañaneras.

“En lo particular a mí se me hace como un abuso de poder, pero ha estado muy claro en proponer a sus candidatos, en poner a las personas que él quiere que sigan y en destruir a muchas personas.

“Creo que no es válido usar el poder para destruir a los demás y se debe obrar rectamente y creo que no ha sido ni justo ni equitativo al destruir, en muchos sentidos, a quienes serían oposición y que desde su investidura y desde sus mañaneras a veces ha estado utilizando para destruir a personas, no para ir construyendo unidad”, dijo el Obispo de la Diócesis de Irapuato.

Enrique Díaz Díaz dijo que este tipo de acciones no abonan en la reconstrucción y la unidad del país, pues se sigue manteniendo la polarización de éste y de su población.

“A mí me preocupan mucho todas las situaciones de violencia que se han dado en el país y que parece que ni los gobiernos locales ni el gobierno federal son capaces de detener todo esto que va sucediendo y semana tras semana estamos lamentándonos de acontecimientos y pareciera que no hay autoridad capaz de detener esto, mientras que la autoridad parece que está más preocupada por dividir, por destruir y de implantar su ideología”.