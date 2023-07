“Qué difícil que nos hayamos acostumbrado a la violencia”: Obispo

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, aseguró que las personas no deben vivir acostumbradas a la violencia, además de que en nada sirve que las autoridades digan por un lado que todo está bien o que por el otro minimicen o traten de evitar el tema, cuando sigue habiendo hechos como el bombazo en Celaya en contra de elementos federales o el asesinato de Hipólito Mora, en Michoacán.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Durante su rueda de prensa dominical, Enrique Díaz Díaz comentó que a pesar de que hay varias expresiones de inseguridad, pareciera que no se le quiere dar la importancia debida a este tema, que, dijo, es uno de los que más lacera a la población del país.

Te Recomendamos: Llama obispo a funcionarios aspirantes a evitar campaña desde su cargo

“Creo que no sólo ha sido en Guanajuato, hay muchas situaciones de violencia, de delincuencia en México que parece que no les queremos dar la debida importancia que tienen, las autoridades dicen que estamos bien, ayer (sábado) la fiesta de los cinco años del triunfo electoral de Morena, con un acarreo masivo, lleno, pero parecería que todo está muy bien y siendo que el pueblo sufre y que está en inseguridad y que a veces como que quisiéramos acallar esa inseguridad y esa violencia, diciendo estamos bien o no vamos a hablar de esto y creo que no es solución”, señaló.

El Obispo de la Diócesis de Irapuato señaló que a pesar de la violencia, las personas siguen con su vida cotidiana, pero la muerte de personas no debería ser ajena a nadie y por ello se tiene que seguir trabajando para erradicar esta situación.





Enrique Díaz Díaz dijo que el camino tendrá que ser que cada persona, desde su trinchera, abone con acciones que permitan transitar hacia un entorno de paz.





“Toda esta situación de violencia, de inseguridad causa alarma. A veces cuando del extranjero le preguntan a uno ‘oye, oímos estas cosas’ y dicen ‘parece que están en un país en guerra, pero ustedes viven como que muy tranquilos’; qué difícil que nos hayamos acostumbrado a la violencia, tenemos que poner un señalamiento fuerte de que no se puede vivir así en esta violencia, que tenemos que actuar y que tenemos que reconocer, sin angustias excesivas, pero sí con un reconocimiento de lo que estamos viviendo, de lo que sufre el pueblo, de lo que sufren muchas familias”.

Dijo que recientemente estuvo en la comunidad irapuatense de San Roque, en donde hubo una misa por las víctimas de la violencia y sus familias y en donde alrededor de 50 personas llevaron fotos de sus desaparecidos o sus fallecidos.

Te Puede Interesar: Local Preocupa a Iglesia incremento de mujeres adictas a drogas

“A mí me impactó mucho ahora que estuve en San Roque, cómo al platicar con las familias se siente el dolor tanto por los desaparecidos como de los fallecidos, cuando son rostros, nombres concretos y dice uno ‘cómo podemos seguir viviendo como si nada pasara’”.

Enrique Díaz Díaz dijo que el camino tendrá que ser que cada persona, desde su trinchera, abone con acciones que permitan transitar hacia un entorno de paz.