Llaman a población a no dejarse engañar en el tema de autos "chocolate"

Francisco Martín Escobar Osornio, dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD) de Guanajuato, dijo que una vez que se autorice la regularización de vehículos americanos en la entidad no todos los automóviles podrán ser legalizados y llamó a la ciudadanía a no dejarse engañar por organizaciones que están pidiendo dinero para comenzar con los trámites de regularización pues de momento el estado no forma parte de las entidades en las que se pueda legalizar.

Destacó que en Guanajuato circulan más de 120 mil vehículos de procedencia extranjera que no están legalizados y dijo que una vez se autorice la regularización de estos automóviles no todos podrán ser nacionalizados, ya que se debe cumplir con una serie de requisitos.

"En Guanajuato hay un promedio de 120 mil vehículos de procedencia extranjera, actualmente en Guanajuato no está permitida la legalización de vehículos y pedimos a la gente no dejarse engañar porque hay organizaciones que están pidiendo dinero para adelantar supuestos trámites de regularización".

Dijo que los vehículos que si podrán regularizarse son aquellos no sean deportivos y de lujo y que su modelo sean del año 2014 o anteriores y que su número de serie no inicie con una letra, así mismo refirió que aquellos automóviles que tengan título salvage tampoco podrán ser regularizados.

Señaló que inicialmente el decreto de regularización de vehículos americanos contempla a entidades cómo Baja California, Coahuila, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, sin embargo, dijo que en el transcurso del año será incluido Guanajuato.

Manifestó que la regularización de vehículos en el país ha generado expectativas e incluso esto ha propiciado un aumento en la venta de vehículos americanos, sin embargo, llamó a la población a revisar que los vehículos que vayan a adquirir cumplan con los requisitos para ser legalizados.

Enfatizó que la Unión Campesina Democrática (UCD) no protege ni promueve la venta de vehículos americanos de contrabando y llamó a las autoridades fiscales a atender el tema para evitar que los automóviles ingresen de contrabando de forma masiva al país.