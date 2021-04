Llama obispo a evitar apoyo de candidatos que generen división

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, llamó a las personas a participar en el proceso electoral, pero con un conocimiento a conciencia de cada uno de los candidatos, para evitar dar el apoyo a aquellos que generen división, pero también que estén en contra de la vida.

Enrique Díaz Díaz hizo alusión a un documento elaborado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, en el que se señala que se debe asumir la responsabilidad de votar, pero con un conocimiento a fondo de cada uno de los candidatos.

“La propuesta es que sí asumamos nuestra responsabilidad de votar, pero conociendo a los candidatos, a veces no se conoce ni quién es el candidato en nuestra propia región y también no dejándonos ser cómplices de campañas de desinformación, que no haya apoyo a candidatos que estén en contra de la comunidad, de la vida, de la institución matrimonial, de la dignidad humana, de la libertad religiosa, así como a quienes provocan división, provocan destrucción de la comunidad”, dijo el Obispo de Irapuato durante su mensaje del domingo.

Enrique Díaz Díaz aseguró que hay mucha polarización en el tema electoral y eso es preocupante, pues no está abonando a generar un clima de concordia y paz, sino que con ello la violencia se mantiene dentro de la sociedad.

“Vemos con preocupación la creciente polarización de los discursos políticos, tanto a nivel nacional como a nivel local, el alarmante índice de candidatos asesinados, regiones enteras bajo el yugo del crimen organizado, nos preocupan las descalificaciones contra instituciones democráticas, como el INE, y a los pocos acuerdos políticos que ayudarían a buscar juntos respuestas que exigen estas grandes amenazas; no hay tiempo para divisiones ni descalificaciones, aprendamos a dejar nuestros intereses egoístas”.

En la carta enviada por los obispos de México también se hace un llamado a la ciudadanía a no ser partícipe de la compra del voto en las próximas elecciones.

“No nos dejemos comprar por dádivas o condicionar por amenazas de ningún tipo, nuestro voto ha de ser libre y soberano”, se lee en el documento.

