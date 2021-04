Aún no hay condiciones para un retorno obligatorio a aulas: Obispo

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, aseguró que Guanajuato aún no está listo para volver a clases presenciales, pues aunque ya fueron realizadas pruebas piloto en algunas universidades del estado, las condiciones de los planteles de educación superior no son las mismas que las de educación básica, por lo que habría que analizar muy a fondo el tema para que no resulte contraproducente.

“Es cierto, se han hecho pruebas piloto, pero se hicieron a niveles de universidades, muy responsables, muy preparadas y con mucho equipo que sí lo tienen estas universidades, ahora se anunciaba a nivel básico, pero realmente yo no sé en qué escuelas vaya a ser y hay muchas escuelas que no tienen las condiciones para poder sostenerse un regreso”, dijo el Obispo de Irapuato.

Enrique Díaz Díaz señaló que en pláticas que han tenido con maestros del estado, éstos les han dicho que el retorno a las clases será sólo si se cumplen las Tres V, es decir, hasta que el semáforo esté en verde, que los maestros estén vacunados y que el retorno pudiera ser voluntario.

Por ello, señaló que se tiene que tomar en cuenta la opinión de todos los involucrados, desde los propios estudiantes, padres de familia y los propios docentes, pero reiteró que desde su óptica, el estado aún no está en condiciones para volver a las aulas.

“Yo también añadiría que el regreso fuera voluntario de parte de los padres de familia y los alumnos y al menos en nuestro estado todavía no se pueden dar esas condiciones para un regreso ya obligatorio”.

Enrique Díaz Díaz | Obispo de la Diócesis de Irapuato

Sin embargo, Enrique Díaz Díaz señaló que el retorno a clases se hace necesario, sobre todo porque es preocupante que a nivel nacional se acepte que son más de cinco millones de estudiantes los que abandonaron la escuela, señal de que la educación a distancia no ha funcionado tampoco.

“Sí tenemos que tener cuidado porque sí es grave, preocupante que se reconozca que cinco millones de estudiantes han abandonado y eso es oficialmente, si ustedes preguntan a nivel de secundaria o de primaria en Irapuato, porque a veces he preguntado en jovencitos, la cifra debe estar muy por arriba porque ya se cansaron de que nada más les manden tareas y que muchos o ya sea por ellos o los maestros o por la escuela no tienen la posibilidad del contacto visual o personalizado”.

