Toma protesta nuevo consejo directivo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios

El presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Emilio Rojas Cobian, encabezó la toma de protesta del consejo directivo de la sección Salamanca, para el periodo 2024-2025, que encabeza Víctor Torres Nájera, aunado a ello se firmó en donde refrendaron el compromiso de conducirse bajo los estatutos de la asociación, con la finalidad de otorgar diversos beneficios a sus agremiados y brindar certeza en los servicios que ofrecen en materia inmobiliaria y a sus 42 socios afiliados.

Guanajuato es uno de los polos de captación de inversión más importantes en el tema de la localización / Fotos / Oswaldo Durán

Tras rendir protesta como nuevo presidente de la sección Salamanca, Víctor Torres refirió que, ser agente inmobiliario no es solo comprar, vender y rentar propiedades, o asesorar y gestionar créditos; “es contribuir a alcanzar esa meta de muchas personas y familias de tener un hogar, no se trata solo de vender casas, es contribuir para tener organizaciones colaborativas y no solo empresas, a poder ser parte del desarrollo integral de una ciudad, de un estado y de un país (…) como agente inmobiliario hacemos una importante aportación al desarrollo económico y social de nuestro municipio, pues a través de las operaciones inmobiliarias que realizamos, contribuimos a los indicadores económicos de Salamanca”.

Aunado a ello, agradeció al consejo directivo que le cedió la estafeta, por su dedicación y el apoyo que dijo seguirá teniendo de todos los integrantes, a quienes refrendó su compromiso de trabajar para fortalecer la sección Salamanca.

“Al asumir este día mi cargo como presidente de AMPI sección Salamanca, tengo la convicción de trabajar por los siguientes compromisos; difundir entre las familias salmantinas nuestra asociación, es importante que sepan la diferencia entre un agente inmobiliario profesional y aquellos asesores sin conocimientos; impulsar la capacitación y profesionalización de los socios; defender los derechos de los agentes inmobiliarios que pertenecen a nuestra sección; ser vocero para buscar alianzas estratégicas con las dependencias de los tres órdenes de Gobierno; sumar a más socios en nuestra en nuestra sección debemos ser una asociación facilitadora para la formación de nuevos agentes inmobiliarios”, asumió.

Por su parte, el presidente nacional de AMPI reconoció que Guanajuato forma parte de una región muy importante en el mundo, posicionada como uno de los polos de captación de inversión más importante en el tema de la localización, debido a que cada nave industrial trae una reconversión en vivienda y cada vivienda la reconversión en espacios comerciales.

“En Guanajuato están aprovechando las oportunidades, sobre todo en la industria automotriz, estamos ahorita en una gran demanda de mercado industrial sin precedente post pandemia, también se los presentó una gran alza en la demanda del producto vacacional ustedes aquí lo podrán observar en lugares como San Miguel o Guanajuato, 10 municipios captan el 90% del turismo, nueve de playa y solamente una concepto histórico que es del estado de Guanajuato, San Miguel de Allende, en el mercado global industrial y el mercado global de producto vacacional”, aportó.