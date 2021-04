Iglesia a favor de eliminar discursos homofóbicos en centros de culto

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, dijo que es positiva la propuesta para que sean eliminados los discursos homofóbicos en las ceremonias religiosas, pues las parejas homosexuales deben ser respetadas, pero aclaró que la doctrina de la Iglesia católica no puede avalar los matrimonios de parejas del mismo sexo.

“Nosotros estamos de acuerdo en que no tengamos discursos homofóbicos, pero que quede claro también que no se puede religiosamente o al menos desde nuestra doctrina religiosa llamar matrimonio a una unión homosexual”.

Enrique Díaz Díaz | Obispo de la Diócesis de Irapuato.

Enrique Díaz Díaz dijo que desde su perspectiva, más que eliminar los discursos homofóbicos, lo que se pretendía era “de algún modo hacer que las diferentes religiones pudieran aceptar el matrimonio homosexual”, lo cual dijo que de acuerdo con la doctrina de la Iglesia católica no puede ser posible ello.

El Obispo de la Diócesis de Irapuato señaló que como Iglesia están de acuerdo de que no existan discursos de odio e incluso deberían darse garantías para el respeto de sus derechos, pero de ello a que dentro del catolicismo sean aceptados los matrimonios de personas del mismo sexo es una situación diferente a la que se propone.

“Nosotros estamos de acuerdo en que no tengamos discursos homofóbicos, pero que quede claro también que no se puede religiosamente o al menos desde nuestra doctrina religiosa llamar matrimonio a una unión homosexual; del catecismo de la Iglesia Católica es muy claro en decirnos que merecen su respeto, que merecen su buen trato y que merecen su atención, en eso estamos de acuerdo, pero no podemos llamar matrimonio a una unión homosexual”, señaló y enfatizó que las uniones homosexuales sí deben “tener ciertos derechos y respetos como personas”.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, impulsó una propuesta para sancionar los discursos de homofobia desde los centros de culto, donde la clausura temporal o definitiva de dichos lugares en donde se diera esa situación sería la sanción aplicable, en caso de que prospere en el Congreso de la Unión esta propuesta.