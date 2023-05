Llama César Prieto a darse cuenta de naturaleza de apoyos

En torno al lanzamiento del programa de Gobierno del Estado “MujerEs Grandeza”, destinado a entregar un apoyo económico de mil pesos mensuales a las mujeres guanajuatenses, mismo que concluirá su vigencia justo al inicio de la veda electoral de 2024, el alcalde César Prieto consideró que este tipo de apoyos deberían entregarse durante todas las gestiones y no sólo en vísperas del año electoral.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

A pesar de ello, el mandatario salmantino aconsejó en este caso a las mujeres a recibir de manera abierta el apoyo, luego de explicar que los recursos de este no provienen de los gobernantes, sino de la propia ciudadanía.

Local Guanajuato no condiciona con la tarjeta Mujeres Grandeza

“Ojalá se hiciera en todo el tiempo que gobernamos, que no sea sólo en tiempo electoral, pero al final de cuentas pues es algo que la gente los invitamos a que cualquiera si viene de gobierno federal, estatal o municipal, no es un regalo de nosotros, no es un regalo del municipio ni del estado, es un tema donde se plantea un apoyo a sectores vulnerados, en este caso me parece que es hacia las mujeres y pues bienvenido, ahora sí que agarren todo lo que venga porque se acercan tiempos electorales y es en beneficio de la gente”, opinó.

Aunado a ello, invitó a la población a darse cuenta de que “todos los ciudadanos que sean beneficiados tomen ese recurso, es recurso público, pagado de sus impuestos, que bueno que se tome a la gente que se tome en cuenta”.

El programa

Las tarjetas beneficiarán a más de 38 mil mujeres de los 46 municipios del estado, es decir, a tan sólo al 1.19% de un universo total de tres millones 170 mil 480 femeninas guanajuatenses.

Postura morenista

Durante el desarrollo de la sesión ordinaria del Congreso del Estado de la LXV legislatura, que se desarrolló el pasado jueves 25 de mayo, la diputada y los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alma Alcaraz, Ernesto Prieto y Ernesto Millán señalaron el presunto uso de recursos públicos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), con fines electorales, luego de que se presentó e inicio el programa “MujerEs Grandeza”, de parte de autoridades estatales, en específico para supuestamente promover la imagen e intención de voto a favor de la titular de esta instancia Libia Dennise García Muñoz Ledo, como precandidata de Acción Nacional a gubernatura.