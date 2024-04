Jurídico del PAN revisa si consejeros incurrieron a irregularidad por medida afirmativa

León, Gto.- El representante del PAN Guanajuato ante el IEEG Emmanuel Jaime Barrientos lamenta que el Tribunal Electoral violente la decision de la Sala Regional Monterrey por incumplir con las medidas afirmativas orientadas a favorecer y posicionar a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de genero, socio-cultural o económico que los afectan en em municipio de Tarimoro por parte del partido Movimiento Ciudadano.

Aseguró que el equipo juridico del Partido Accion Nacional esta revisando si hay una circunstancia donde las y los consejeros que votaron en la decision de Sala Monterrey incurrieron en alguna irregularidad.

“Lo sentimos hasta como un agravio, el propio Instituto fue reiterado en que se ampliara las medidas afirmativas, hay que recordar que estas disposiciones vienen desde el 2021 con una sentencia que tenía que ver con candidaturas migrantes al Congreso del Estado, deriva en que el Instituo haga un estudio para establecer medidas efectivas en la participacion de los migrantes. Cuando esto se resuelve en el 2022 el Instituto hace un brinco y se fue a otros grupos. Al final la Sala Regional Monterrey terminó imponiendo medidas afirmativas donde todos los partidos estaban registrato una formula de una persona en situacion de discapacidad, diversisdad sexual, afroamericano o migrantes en las 46 planillas”, dijo.

Cortesía / PAN

“La sorpresa nos la llevamos cuando en el municipio de Tarimoro se le requirió al partido Movimiento Ciudadano que no venía medida afirmativa, Movimiento incumple esa afirmativa en su planilla y en la mesa el acuerdo del Instituo es: no pasa mucho, si no cumplieron con la planilla afirmativa los vamos a llevar con el prefecto para las medidas disciplnarias. Nos parecio lamentable la determinación que hizo el Instituto después de todo lo que sucedió luego de que ellos implementaron esas medidas, solamente señalaron uniciar un proceso sancionarod por incumplir este acuerdo”, aseguró.

Por otro lado, el presidente del PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares, afirmó que la toma de instalaciones que hizo Morena del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato fue para dar “verguenza”.

Explicó que el pasado 30 de marzo, sesionó el Consejo Nacional del IEEG para dar luz verde a la aprobación de las planillas de los partidos políticos que pretenden contender para los Ayuntamientos de la entidad. En este proceso particularmente ordinario mientras otros partidos cumplieron en tiempo y forma con los lineamientos y con la ley electoral, los integrantes de la militancia de Morena encabezados “quieron hacer el trabajo al cinco para la hora”.

“El 21 de marzo fue el ultimo dia que se dio para hacer el envio de solicitudes de registro a través de la plataforma que el IEEG dispuso donde se hacía la carga de todos los documentos que la ley y los lineamientos los obliga a presentar en fisico. En el cierre de los registro tanto PT como Morena, llegaron y subieron un documento particular que se llama Solicitud de Registro que es el anexo donde va conformado por las personas autorizadas de los partidos políticos en los que se les hace la solicitud al Instituto de registrar esa candidatura en particular y va acompañado de un listado de la planilla que se solicita el registro y eso no fue lo que presentó Morena y PT”, manifestó.

“Argumentaron que el sistema estaba fallando y no pudieron complementar la tarea, Morena si lo hizo en 42 municipios y no en 4 y quería se les solicitara y en el caso del PT fue lo mismo sí lo hicieron en 18 municipios pero en 24 no lo hicieron y querían que el Instituto les resolviera”, agregó.

Concluyó diciendo que al final el Instituto argumentó con el simple envio por una firma electronica verificada donde participa el Poder Judicial para validar quien hace uso de esa firma, siendo que la ley es muy clara así como sus alineamientos.