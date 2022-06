Estrategia de seguridad no está funcionando: obispo

HUANÍMARO, Gto.- La estrategia de seguridad, si es que hay, no está funcionando para contener la violencia que hay en el país, dijo el obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz.

En entrevista durante su visita a Huanímaro, el obispo Enrique Díaz Díaz dijo que no se ve una estrategia de seguridad clara en el país, pues cada vez hay más homicidios y tampoco se ve una intención de quererlos contener.

Dijo que por ello decenas de familias en el país están pasando por momentos de dolor, al ver a sus familiares asesinados y dijo que ese dolor incrementa cuando hay personas inocentes, como los dos sacerdotes jesuitas de Chihuahua, a quienes conoció cuando estuvo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.

“Entonces nos duele mucho, pero no solo por ellos, si no por toda la situación de violencia y se expresa en ese mensaje que se envió por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano nuestra preocupación, nuestro desacuerdo en que no está funcionando la estrategia, si es que hay alguna, y que no vemos cuál sea esa estrategia y que no estamos de acuerdo en que las cosas sigan así, que la violencia siga así sin que se haga nada”, dijo Enrique Díaz.

El obispo de Irapuato señaló que si bien es cierto lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado, de que se tiene que trabajar desde las estructuras y en el fortalecimiento de los valores, también se tiene que trabajar en que haya una verdadera justicia para todas esas personas que han sido víctimas de algún delito y eso es algo que aún queda pendiente.

“Tiene que haber un compromiso serio de construcción de paz, que va desde formar de valores en la familia, de tener ese ambiente propicio en nuestros hogares, de buscar estar en paz en nuestros pueblos, como de no permitir que quede en el olvido impunemente como si ya nos hubiéramos acostumbrado a las injusticias, a los crímenes, a tantas cosas que están pasando en nuestra nación”.

Fue el pasado jueves cuando la Conferencia del Episcopado hizo un llamado a las autoridades federales para revisar y replantear la seguridad en el país, pues no ha dado resultados y por el contrario la violencia ha escalado a niveles históricos.

“Ante la gravedad de los hechos, hacemos un llamado al Gobierno Federal y a los distintos niveles de autoridades (…) es tiempo de revisar las estrategias de seguridad que están fracasando. Es tiempo de escuchar a la ciudadanía, a las voces de miles de familiares de las víctimas, de asesinados y desaparecidos, a los cuerpos policiacos maltratados por el crimen. Es tiempo de escuchar a los académicos e investigadores, a las denuncias de los medios de comunicación, a todas las fuerzas políticas, a la sociedad civil y a las asociaciones religiosas. Creemos que no es útil negar y tampoco culpar a tiempos pasados de los que nos toca resolver ahora”, dice el comunicado emitido por la Iglesia”.