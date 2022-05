Denuncian comerciantes regreso de extorsiones al Tomasa Esteves

Tras la operatividad de vigilancia y proximidad desplegada en zonas comerciales se ha logrado reducir la incidencia delictiva, afirmó el presidente municipal César Prieto, sin embargo, tablajeros del Tomasa Esteves señalaron que las extorsiones han regresado a la central de abasto.

“Yo entiendo la situación, se que en muchas ocasiones son extorsiones telefónicas hay que tener mucho cuidado, se han tenido por ahí unas campañas para que la gente tenga cuidado de no atender ese tipo de llamadas donde te digan tenemos un familiar, son algunas extorsiones o secuestros virtuales que no son reales y en el caso de las personas que se presenten de manera física algún negocio, que tengan la confianza nosotros no tenemos ninguna complicidad o estamos coludidos con ningún grupo del crimen organizado, ni con nadie”, refirió el edil.

Comerciantes piden mayor vigilancia en horas de mayor afluencia.

Respecto a la situación en el mercado, el mandatario salmantino mencionó que a a través del director de Seguridad Pública Alejandro Flores se han establecido algunas acciones de proximidad con los comerciantes, las cuales han sido coordinadas con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, operatividad que se replicada también en otros sectores.

“Estamos trabajando la verdad los índices que tenemos nosotros de reportes de homicidios, robo a casa habitación, robo a comercio con violencia van a la baja, sin embargo, sabemos que hay algunas situaciones que se vivieron durante la pandemia, el abandono de escuelas, de centros de trabajo que se vieron desafortunadamente violentados o en este caso vandalizados, y bueno sabemos que esto es algo inacabado, en el tema de seguridad no hay palabra de honor, si ahorita estamos viviendo una situación tranquila, el día de mañana no nos implica que ya todo esté resuelto, seguimos trabajando de manera conjunta con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, sin embargo, no es que la estrategia no funcione, tenemos que reforzarla, es que tenemos que ver estos mapas de calor donde efectivamente los ciudadanos puedan denunciar realmente que es lo que está pasando, porque en muchas ocasiones la gente no denuncia al 911, algunos que llaman lo hacen con temas de broma y se pierde la oportunidad de atender otras llamadas”, agregó.

Se contempla también la vigilancia de planteles escolares

Operativos fuera de horario

En este contexto el pasado jueves 12 de mayo elementos de Sedena, Guardia Nacional y Policía Municipal realizaron un recorrido de inspección y vigilancia en el mercado el cual fue criticado de ser sin sentido por los mismos comerciantes al realizarlo en un horario en el que más del 70% de los comercios se encuentran cerrados.

“De esta forma de nada sirve que vengan después de las 5 de la tarde ya todo esta cerrado, solo vinieron por la foto, el acercamiento se necesita en la mañana a mediodía, ya a esa hora para que, en sus mismas fotos que mandaron y los videos que subieron ahí se ve todo cerrado, no les pedimos nadamas que hagan bien su trabajo”, consideró Francisco Hernández tablajero.

Escuelas

En cuanto a los robos a planteles educativos, César Prieto comentó que debido al recorte presupuestal las escuelas no pueden contar con vigilancia, esto al cuestionarlo sobre la estrategia para el resguardo de estos planteles, ya que tan solo el jardín de niños Sor Juana Inés ha sido atracado 14 veces desde el inicio de la pandemia.

“Yo creo que es un trabajo en conjunto con la ciudadanía, que también ellos nos apoyen si ven alguna situación rara, algún carro o persona sospechosa pues que lo denuncien al 911, nosotros estamos en la mejor disposición de atenderlo, desafortunadamente la mayor parte de las escuelas no tienen vigilancia, hubo algunos recortes en el presupuesto y anteriormente tenían seguridad y desafortunadamente no lo tienen, sabemos que al final tenemos que atender cualquier tipo de situación y estamos trabajando en ello”, concluyó.