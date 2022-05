Salamanca tendrá apoyo total para fortalecer a su policía: gobernador

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, aseguró que para poder mejorar la seguridad en el estado se tiene que trabajar desde lo local y por ello municipios como Salamanca, que están en proceso de conformar a su policía municipal, tendrán todo el apoyo estatal para tener corporaciones fuertes.

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que incluso para comenzar a pensar en una desmilitarización paulatina, es importante que las policías municipales sea fuertes y esa es la apuesta que se está haciendo en Guanajuato.

Ofrece gobernador más equipamiento y capacitación a policías.

“Si vamos al fondo del asunto, esto de la militarización del país es provocado por la falta de policías municipales confiables, la policía municipal, entre sus características que tenía hace muchos años, era ser una policía de proximidad, era un policía de barrio y que sabía quiénes eran los vecinos y los vecinos sabían quién era el policía, hoy esto se ha perdido, porque vienen policías que pueden ser estatales o federales de muchas partes de la República y entonces no conocen al vecino, entonces tenemos que volver a ese policía de barrio y por ello apostarle a las policías municipales es muy importante”.

Rodríguez Vallejo señaló que también muchas policías municipales han sido golpeadas por el crimen organizado, precisamente por este enfrentamiento directo que le están haciendo a la delincuencia y por ello hay que darles herramientas para que puedan tener una capacidad de reacción cuando sean agredidas.

Los homicidios en Salamanca van a la baja, pero hace falta más trabajo.

“Hay que decirlo, las policías municipales han sido las más golpeadas por el crimen organizado, por la delincuencia, entonces tenemos que seguirlas fortaleciendo, no hay de otra, hay que darles mejor sueldo, mayo capacitación, mejor equipo, entonces la apuesta tiene que ser a las policías municipales”.

Hay alcaldes reacios en fortalecer a sus policías

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reconoció que hay algunos presidentes municipales que se han mostrados reacios a aumentarle los sueldos a sus policías e invertir más en su fortalecimiento, equipamiento y creación de más plazas, por lo cual seguirán insistiendo en que lo hagan, pues incluso para poder acceder al fondo estatal que hay para seguridad se deben cumplir varios compromisos, entre ellos fortalecer a sus áreas de seguridad.

Dejó en claro que seguirá la revisión de las policías municipales

“No entienden lo importante que es tener una seguridad pública en sus municipios; si no hay seguridad pública, si no hay paz, no puede haber desarrollo, entonces necesitan invertirle más a sus policías”.

Además, dejó en claro que seguirá la revisión de las policías municipales y en los casos como Manuel Doblado o Juventino Rosas las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado mantendrán la vigilancia, pero el ideal es empezar desde cero en la conformación de una policía municipal confiable y que no esté coludida con la delincuencia.