Juan Manuel Díaz continúa limpiando el río Lerma

El bordo del río Lerma es un punto el cual requiere constantemente limpieza, actividad que, a falta de intervención de las autoridades, se atiende a través de la asociación Blancos Salmantinos, por lo que buscará sumar el apoyo de la población y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así lo informó su representante, Juan Manuel Díaz.

“Continuamos con la limpieza del río Lerma, a pesar de no contar con los apoyos de las autoridades, porque no tenemos respuesta, a pesar de que les hemos insistido en que nos apoyen; nuestro trabajo ya no es igual que al inicio, ya que no hemos visto el apoyo de la población, lo que nos complica mucho nuestro trabajo”, dijo Juan Manuel Díaz, representante de la Asociación Blancos Salmantinos.

Ha sido difícil sin el apoyo de las autoridades y la población salmantina.

A pesar de la falta de apoyos, Juan Manuel sigue en la convicción de poder recolectar alrededor de 500 toneladas de basura, la cual día a día la recolecta en la ribera del río Lerma. Juan Manuel Díaz indicó que estos actos en beneficio del municipio de Salamanca se han realizado por su cuenta, ya que sus dos hijos continuaron con sus sueños, uno de ellos se incorporó a las fuerzas básicas de Bravos de Juárez y otro continuó con sus estudios en Estados Unidos.

“Están aquí de corazón, tengo contacto con ellos para poder continuar con este proyecto y demostrarle a la ciudadanía salmantina la importancia de poder mantener un ciudad limpia; desde hace un mes lo estoy llevando a cabo yo solo, ya que mis hijos siguieron con sus sueños, y es algo de lo que estoy orgulloso de ellos”, explicó.

Juan Manuel Díaz externó que ha tocado puertas para poder continuar con estas labores si no se cuenta con el apoyo de las autoridades como de la sociedad.

El salmantino comentó que seguirá en pie de lucha, continuando con estas acciones de limpieza. Añadió que para el 2024 buscará llevar a cabo este proyecto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en donde indicó que “al parecer Conagua tiene un programa para sanear el río Lerma, a lo que me comentaron en una plática con personal, ojalá y este programa sí se pueda realizar y formar parte de este gran proyecto”.