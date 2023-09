Insiste Salamanca en contar con al menos un inspector de Profepa en la ciudad

Salamanca, Gto.- Desde el inicio de la administración se planteó se asignara al municipio inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para monitorear la situación ambiental en la que se encuentra Salamanca, sin embargo, a dos años de haber realizado la solicitud aún no se ha tenido respuesta alguna de la instancia federal, en este sentido, el director de Medio Ambiente, Alberto de la Torre Gleason consideró que la falta de presupuesto podría ser la principal limitante para ello.

Para reducir tiempos de respuesta a atención de problemáticas ambientales.

“Si es de interés del municipio, y si se hizo una petición a la Profepa, sin embargo, no ha habido una contestación precisa al momento, no sé por qué sea, si ellos ya no lo estén dentro de su programa o su presupuesto no sea suficiente, porque en este caso es un gasto compartido, ellos ponen el salario del inspector o los inspectores y el municipio tiene que poner un lugar, una oficina y un vehículo, entonces el municipio si está dispuesto a hacerlo pero la Profepa no ha contestado al respecto”, pronunció el funcionario.

En años anteriores el municipio contaba con personal de jurisdicción federal.

Ante esta necesidad, el director de Medio Ambiente explicó que diferencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), tiene un seguimiento más puntual en cuanto a Petróleos Mexicanos, porque le compete la parte de hidrocarburos, por lo que no sería requerido solicitar la llegada de un inspector de esta instancia a Salamanca.

De las denuncias presentadas, a dos se les ha dado respuesta oficial.

“Facilita mucho porque hay muchas situaciones o áreas de oportunidad que se podrían atender con mayor prontitud, por ejemplo en el caso de nosotros estamos obligados a si hay alguna infracción dentro del orden federal a repórtalo y no es lo mismo recabar nosotros la información, reportarla y hasta que a ellos les llega la información y regresa el inspector muchas veces inclusive las evidencias ya no son tan claras, si estuviera aquí un inspector obviamente este movimiento y este tiempo sería acortado y sería mucho más factible”, apeló.

Respecto a las denuncias realizadas durante la presente administración, de la Torre Gleason informó que, al menos dos de ellas ya han tenido respuesta oficial, en tanto las demás se encuentran pendientes, por lo que reiteró la necesidad de contar con un inspector en la ciudad para disminuir los tiempos de respuesta y la atención puntual que debe mantenerse en una ciudad industrial como Salamanca.

“Cuando menos unas tres o cuatro, principalmente son de hidrocarburos y algunas otras, de hidrocarburos le toca a la ASEA, pero también se le informa Profepa, porque por ejemplo las de hidrocarburos como son en bienes nacionales como lo es el río (Lerma), por hidrocarburo le toca a la ASEA, pero también es un bien federal hay que notificar a ellos; de las cuales por lo menos dos ya recibimos contestación oficial (…) en una ciudad industrial como la nuestra si es pertinente como ya hubo en el pasado un inspector de la Profepa aquí en la localidad”, concluyó.