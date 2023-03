Invitan a kermes con causa para Caro

La familia Ramos Chapa, llevará a cabo el próximo domingo una kermes con causa a partir de las 12:00 de medio día en el salón Encanto, lo recaudado será destinado para el trasplante de médula ósea de su hija Carolina Ramos de 18 años de edad, quién desde hace unos meses padece Leucemia mieloblástica aguda.

De manera inesperada y de un momento a otro, la vida de Carolina y su familia dio un giro de 360 grados; lo que propició un cambio en la rutina de Caro, pues de tomar clases en un aula como el resto de sus compañeros, ahora lo hace a través de una pantalla, para procurar su salud, pues el tipo de leucemia que padecen no solamente afecta la producción normal de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas en su cuerpo, sino que su sistema inmunológico tiende a debilitarse en su totalidad, volviéndola vulnerable a contraer cualquier enfermedad, lo que además la mantiene en aislamiento total.

Carolina fue diagnosticada con Leucemia Mieloblástica aguda, apenas hace unos mes, desde entonces, ha recibido dos quimioterapias en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en León y aunque al principio los pronósticos apuntaban a una pronta recuperación, su enfermedad se fue haciendo cada vez más resiste a este procedimiento, lo que hizo que el trasplante de médula ósea se convirtió en la alternativa prioritaria para su recuperación total.

“En el IMSS, nos informaron que su enfermedad era resistente a las quimioterapias, por lo que, el trasplante de médula ósea era urgente, sin embargo, el IMSS únicamente cubre los gastos cuando el trasplante es entre hermanos pero no con los padres, como mis hijos tienen entre 6 y 11 años de edad, no son aptos para volverse donadores, entonces seré yo, por lo que, nos sugirieron contratar un seguro de gastos médicos mayores, desafortunadamente debido a la urgencia del trasplante, el seguro de gastos no alcanzara a cubrir todos los gastos”, explicó.

La opción más viable, es que Carolina se atendida de manera inmediata en puebla y en clínica particular, por lo que los gastos se incrementaron demasiado, y no pueden solventarse.

Ante esta situación, tanto Rubén como Laura, padres de Carolina hicieron un llamado a los directivos del IMSS estatal para que se pueda atender a su hija, además de invitar a la población para que acuda a la kermes con causa, asimismo, señalaron que necesitan donadores de sangre y plaquetas, por lo que, las personas interesadas pueden comunicarse al 4646533720 o también mandar mensaje a la página de facebook Todos con Caro, que fue creada con el fin de recolectar fondos.