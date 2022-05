Invertirán 20 millones para rehabilitar secundaria 18 de marzo

Además de una inversión de 20 millones de pesos, para la rehabilitación y reparación estructural de la escuela secundaria 18 de Marzo, autoridades de la Secretaría de Educación evalúan la propuesta de una rifa de un vehículo organizada por un grupo de ex alumnos para recaudar fondos, informó Nicolás Gutiérrez Ortega, delegado de Educación de la Región IV.

En este sentido, el delegado de Educación de la Región IV, reconoció que es urgente la atención a este plantel, luego de los daños que ha presentado derivado de la antigüedad de las instalaciones, y que han provocado la caída de parte de techo de un área, entre otras anomalías.

El plantel presenta daños estructurales.

“Es una situación muy emergente y es el tema número uno (…) se estuvieron viendo opciones, estamos en el análisis, ya existe un proyecto por parte de SICOM, y lo más importante es salvaguardar la integridad de la comunidad educativa”, mencionó el funcionario.

Gutiérrez Ortega manifestó que como parte de los procedimientos que se deben seguir para reconstruir el edificio está la autorización del INAH pues el inmueble es considerado como un edificio histórico, por ello están a la espera de la visita que realizara el instituto para evaluar las condiciones de la escuela.

Actualmente esta institución educativa cuenta con una matrícula escolar de 809 alumnos en ambos turnos y se encuentra trabajando bajo la modalidad hibrida, atendiendo a 15 grupos con 17 alumnos por aula

Su historia

Este edificio fue inaugurado el 1º de abril de 1895 por el entonces gobernador del Estado Joaquín Obregón González; esta escuela fue conocida como Escuela Modelo Porfirio Díaz.

En 1913 el techo del edificio colapso, debido a las fuertes lluvias que cayeron durante ese año y que además dejo a Salamanca bajo el agua, en 1951 gracias a la llegada de la refinería que el inmueble se volvió a habilitar ante la necesidad de crear espacios para la educación bajo el nombre de Escuela Pemex.

Para la rifa

Ernesto Prieto Ortega, director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), informó en abril pasado que como ex alumno y junto con un grupo de ex compañeras y compañeros, se han acercado a la institución para ofrecer apoyo y rescatar a la emblemática institución de este municipio. El vehículo en mención sería adquirido con recursos del grupo de ex alumnos, y de ser necesario, más adelante se podrían realizar más actividades para la rehabilitación de la institución educativa que recién cumplió 71 años de su construcción.

Delegado de Educación de la Región IV, Nicolás Gutiérrez Ortega.