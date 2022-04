Ofrece Ernesto Prieto Ortega ayuda para rehabilitar la secundaria 18 de Marzo

Para rehabilitar las instalaciones de la Secundario 18 de Marzo grupos de ex alumnos se han ofrecido de manera voluntaria para contribuir al rescate del edificio histórico que hoy se encuentra deteriorado e inhabilitado en una parte de su infraestructura; tal es el caso del titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto Ortega, quien dijo ya ofreció su apoyo a los directivos del plantel.

Ofrece Ernesto Prieto Ortega un automóvil.

“Yo les hice un ofrecimiento al maestro Abimael (director de la institución) de que un grupo de compañeras y compañeros queremos participar apoyando, entregándoles un vehículo para que ellos lo rifarán y con ese recurso le sirviera de algo para poder arreglar la escuela que si está deteriorada(…)obviamente eso le corresponde a Gobierno del Estado pero nosotros como ex alumnos estamos para apoyar en lo que se pueda; entonces ese ofrecimiento se los entregamos, se los dijimos y no he recibido hasta ahorita ninguna respuesta, lo que me dijo a mí previo es que lo iban a consultar porque el gobierno no quería que participara nadie de fuera entonces vamos a esperar, sigue el ofrecimiento nosotros queremos entregarles un vehículo nuevo para que lo sorteen los padres de familia y con eso ellos se organizaran”.

Local Realizan obras en 30 escuelas por 58 mdp

El funcionario federal indicó que asistió a clases en esta institución durante el periodo de 1968-1970, siendo estas una de las escuelas denominadas como Escuelas Modelo las cuales contaban con cancha de fútbol y atletismo que era una innovación para su época; “por ello sería importante que se rescatara y no solamente la 18 de Marzo sino también la Escuela Pemex y nosotros en lo que podamos con todo gusto, queremos a Salamanca y no es de cuestiones políticas sino de sentimientos y nosotros tenemos arraigado el sentimiento hacia nuestras escuelas”.

Cabe destacar que este no ha sido el único ofrecimiento hecho por particulares para contribuir en la rehabilitación del edificio pues durante la pandemia un grupo de empresarios encabezados por el Colegio de Arquitecto ofrecieron apoyos de infraestructura básica.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Cabe destacar que para la rehabilitación de la institución serán destinados poco más de 20 millones de pesos para las primeras reparaciones en un proyecto que será por etapas.

Se podría rifar y obtener fondos para rehabilitar la escuela.