Insistirá alcalde César Prieto para el apoyo en obras públicas

Con la inversión que se tiene estimada de más de mil 800 millones de pesos para el desarrollo de obras el alcalde César Prieto Gallardo, dijo que estará haciendo presión a las autoridades correspondientes para que se puedan concretar más proyectos en beneficio de la población salmantina.

La presente Administración Municipal encabezada por el alcalde César Prieto Gallardo, tiene en el estado de Guanajuato mil 800 millones de pesos en obras públicas que pudieran mejorar la imagen y calidad de vida de los habitantes salmantinos. Siendo unas de ellas la más reciente llevada a cabo en comunidades de la zona norte de la ciudad.





Se aprobó el proyecto de la calle Héroes de Cananea.





Prieto Gallardo, puntualizó que se encuentran en espera de que se aprueben más obras que se tienen proyectadas para llevarse a cabo dentro de la mancha urbana en la ciudad, tales como la obra de la calle Héroes de Cananea.

“Tenemos proyectos presentados desde octubre y no nos han llamado ni de SICOM o CODE para revisión y no quiero que esto sea un pretexto y nos digan que no están validados. Los metimos desde octubre del año pasado; dijeron que no están validados, yo tengo proyectos que se ingresaron el año pasado y que hasta este momento no nos han llamado”, puntualizó.

El munícipe, reiteró que para los proyectos que se tienen dentro de las dependencias estatales, en donde se cuenta con una gran cantidad de proyectos presentados por parte de la Dirección de Obra Pública Municipal.

“Tenemos proyectos por mil 800 millones de pesos, más los que están en el estado que no se han validado, me acaban de entregar el de Héroes de Cananea, la federación quien normalmente tarda un año en entregarlos. Yo seguiré presionando en todos los rubros”, explicó.





Se tienen proyectos por mil 800 millones de pesos.





César Prieto Gallardo, comentó que seguirá buscando el apoyo y llegarán con pruebas sobre que se tienen proyectos en el municipio y dará la cara por el municipio de Salamanca.