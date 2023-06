Gasta municipio de Salamanca más de 200 MDP en obra pública

Salamanca, Gto. Más de 200 millones de pesos ha gastado el Gobierno local en obras públicas en lo que va de su administración; cantidad que debe reflejarse en la Plataforma Nacional de Transparencia, así lo manifestó el alcalde, César Prieto Gallardo, luego al ser cuestionado sobre la falta de transparencia relacionada a proyectos de obra en el municipio, debido a que en el sitio no aparece ni el contrato, ni el objetivo del mismo, caso contrario a otras dependencias, que si justificaron sus egresos, por lo que, se comprometió a revisar los parámetros que se siguen en ese sitio web y la razón por la que no se está cumpliendo con esta disposición.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La mayoría de las obras concluyeron en 2023, de acuerdo a la ficha informativa

Al ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia en el apartado de contratos y colocar el nombre de Salamanca, se puede acceder a los contratos de las dependencias municipales ejecutados por la administración en 2022 a través de la leyenda consulta la información, sin embargo, al ingresar a la de Obras Públicas, solamente aparece la ficha informativa con el monto, número y fecha de contrato, el tipo de procedimiento, la razón social, pero no el objetivo, ni mucho menos el hipervínculo para acceder a leer el contrato aparece.

La mayoría de estas obras, iniciaron a efectuarse en 2022 y culminaron a principios del 2023 y contaron con motos que iban de uno a 11 millones de pesos, sin embargo, al no contar con un contrato en el hipervínculo, se desconoce el tipo de obra que se realizó.

Al consultar la información, no aparece el contrato

Al respecto, el mandatario municipal, se comprometió a revisar el tema y reconoció que, actualmente tiene más de 50 acciones por inaugurar, pero, que ya están al servicio de la población.

“Déjame checar qué está pasando con los contratos, no es que se le niegue a nadie (la información) al final son datos que están abiertos, ahorita tengo cincuenta y tantas acciones que no he ido a inaugurar, sin embargo ya está en el servicio de la gente, pero, eso sí decirle a la gente, que confíen que no somos iguales, yo no me voy a robar ni un solo peso, sé que cuando termine mi gestión va a haber una revisión exhaustiva”.

“En un año y medio de administración, hemos invertido más de 200 millones de pesos en obra pública y es eso lo que se tiene que ver reflejado en el sistema de información, tenemos que revisarlo y ver qué está pasando, pero, comentarle a la gente, que no tengo ningún favoritismo por ningún grupo en particular”, explicó.

Además manifestó que, es responsabilidad de los servidores públicos transparentar la información e informar a la población sobre los gastos y la manera en cómo se ejercen los recursos.

Local Desde hace 10 años buscan concretar esta obra

“Esa línea o esa retórica donde exigen transparencia cuando nunca les dijeron a gobiernos anteriores, yo les digo, vamos a ver qué está pasando con el sistema, pero, tengan la confianza de que se va a transparentar toda la obra”, finalizó.