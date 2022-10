Importación de alimentos sin filtros sanitarios, un riesgo: Erandi

El senador de la República, Erandi Bermúdez Méndez, aseguró que las decisiones tomadas por el gobierno federal han hecho que muchos empresarios mexicanos del sector agroalimentario hayan decidido no invertir más, pues tienen miedo de que la importación abierta que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo les afecte sus capitales, sino que eso genere un problema sanitario con pérdidas mayores.





Erandi Bermúdez dijo que hay riesgos por la llegada de alimentos de otros países.





Entrevistado tras ofrecer su informe de actividades legislativas en Irapuato, Erandi Bermúdez consideró un error abrir la libre importación de alimentos provenientes de países sudamericanos, para presuntamente abonar a la disminución de los precios de la canasta básica, pues dijo que lo que entrará al país será todo aquello que los países ya no quieren y se lo venderán a México.

“La gente ya no quiere invertir en el país porque tiene miedo, tiene miedo, por ejemplo, que hoy el presidente dice ‘traigan todos los productos’ de otros países, sin pago de contribuciones, pero lo peor, sin inspección sanitaria.





El estado es uno de los que más alimentos produce y exporta.





“¿Qué nos van a vender los países de lo que importemos? Lo peor. A veces yo no entiendo por qué son tan ingenuos, si yo voy a otros países y digo voy a comprar maíz, huevo, carne sin impuesto, ¿qué me van a vender los productores de esos países? Lo que ya no quieren”, dijo el senador de extracción panista.

Erandi Bermúdez Méndez señaló que además estarán llegando problemas sanitarios al país, como plagas o alimentos contaminados, que a la larga afectarían el tema de la inocuidad e incluso trazabilidad que en el país y particularmente en estados como Guanajuato se había logrado y ello había sido factor para poder hacer exportaciones de alimentos a varios mercados que tienen estrictos controles sanitarios.









Por ello, dijo que se requiere de que la sociedad y sus legisladores estén unidos frente a la polarización que el gobierno federal ha provocado, para hacer sinergia y no permitir que lo que costó años lograrlo en un sexenio se vea afectado y destrozado.