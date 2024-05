Hermanas Nava, con sueño de triunfar en levantamiento de pesas  

Movidas por la adrenalina que ocasiona el más genuino de los deportes de fuerza, el levantamiento de pesas o halterofilia, las hermanas Ana Paloma y Romina Nava Castillo han comenzado a destacar, gracias a sus sueños envueltos de logros, ambas muestran dedicación y constancia en sus estudios y entrenamientos, quieren poner en alto a Guanajuato y a México.

Ambas atletas salmantinas de la comunidad de Valtierrilla, forman parte de una familia de cinco integrantes; Ana Paloma es la mayor y Romina Nava la mediana y son medallistas de oro y plata en respectivas categorías de los Juegos Nacionales Conade, mientras que la segunda en mención mundialista Sub 17, con apenas 13 años.

Las dos halteristas salmantinas forman parte de una nueva camada de deportistas salmantinos que apasionados por el deporte han encontrado en esta disciplina deportiva una forma de expresión del desarrollo de sus facultades físicas, donde la destreza y actitud mental juegan un papel excepcional.

El levantamiento de pesas implica un entrenamiento a fondo para lograr el desarrollo del atleta sobre la plataforma, al obligar a todos los músculos de su cuerpo a realizar una acción mediante diversas técnicas que les permita superar ampliamente la suma de los recursos parciales de la persona.

El gusto por la disciplina deportiva de levantamiento de pesas surge en ambas, gracias a la gran labor realizada por su entrenador Juan Manuel Zavala, desarrollador de talento deportivo en la comunidad de Valtierrilla.

“Siendo estudiante de secundaria, el entrenador Mane fue a mi escuela y nos invitó a conocer e iniciarnos dentro de este deporte, viene a conocer y me quedé; después comencé a competir, nunca imagine de lo que soy capaz, han sido seis años de entrenamiento, estoy muy feliz por todas las oportunidades que he tenido y a seguir preparándome para lo que viene”, comentó Ana Paloma Nava a El Sol de Salamanca.

A nivel de competencia, Ana Paloma Nava ha sido medallista de oro en Juegos Nacionales Conade 2022 y 2023, además recientemente medallista de plata y bronce en Universiada Nacional 2024, representando a la Universidad de Guanajuato.

“Mis primeros juegos nacionales fueron en 2019 en Chetumal; después vinieron las seis medallas de oro, tres en 2022 y tres en 2023, además de participar por primera vez dentro de la Universiada Nacional, representando a la Universidad de Guanajuato, ahí estoy estudiando el segundo semestre de fisioterapia”, comentó Ana Paloma Nava.

La semilla sembrada por el desarrollador de talento deportivo en Valtierrilla no solo surgió efecto en la medallista de oro en juegos Conade, sino también en su hermana Romina Nava, primera mujer salmantina en representar a México dentro de un Mundial de Levantamiento de Pesas en cualquiera de sus categorías.

“Llegué al levantamiento de pesas por Ana Paloma, desde que estaba yo la venia ver entrenar solo que en aquel entonces por la edad no podía aún entrar, hasta que cumpliera nueve o diez años y así fue, en cuanto cumplí esa edad, pedí a mis papás me permitieran venir a entrenar, ella ha sido mi inspiración, llevó cuatro años aquí y desde el año pasado comencé a competir, me gusta la adrenalina, convivencia, las amistades y las emociones, pero sobre todo hoy en día estoy más unida a mi hermana”, compartió Romina Nava.





En su naciente trayectoria deportiva, Romina Nava ha ganado medalla de oro (dos) y plata (una) en Torneo Nacional del Pavo 2022; presea de oro (dos) y bronce (una) en Torneo Nacional del Pavo 2023; medallista de plata (tres) en juegos Nacionales Conade 2023; medallista de plata (seis) en selectivo nacional rumbo a mundial de Lima, Perú 2024; y cuarto lugar en mundial Sub 17 de Lima, Perú 2024.

“Tengo mucho que agradecer a mi hermana Ana Paloma, la admiró y me he dado cuenta que la quiero mucho, gracia a este deporte nos hemos acercado y unido más porque nos vemos todo el día, ella ha sido mi inspiración, esto me compromete a ser más constante y echarle muchas ganas dentro de este deporte y poder ir a muchas más competencias”, comentó Romina Nava.

Como primera mujer salmantina en representar a México dentro de un mundial de levantamiento de pesas comentó: “me siento muy orgullosa y esto me mueve a invitar a todas las mujeres de Valtierrilla y Salamanca a decirles que le echen ganas a todo cuando realizan, sean constantes, nunca se rindan y siempre busquen un buen lugar para crecer y desarrollarse”.

Cabe mencionar que ambas hermanas, en próximas semanas por segunda edición consecutiva representarán juntas a Guanajuato dentro de los Juegos Nacionales Conade 2024, esperando una vez más envolver sus sueños con la victoria.