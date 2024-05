Salmantina lista para debutar en mundial Sub 17 de Levantamiento de Pesas

Lista para debutar en mundial Sub 17 de Levantamiento de Pesas, se encuentra la halterista guanajuatense de origen salmantino, Romina Nava Castillo, del 22 al 26 de Mayo representa a México en Lima, Perú 2024; su mamá y hermana mayor envían mensaje de apoyo, además de pedir vaya tranquila y disfrute de la experiencia.

Romina Nava Castillo consiguió el boleto al mundial Sub 17 de Lima, Perú 2024 luego de representar a Guanajuato dentro del selectivo clasificatorio celebrado en el municipio de Celaya, Guanajuato.

La estudiante del segundo año de secundaria en la comunidad de Valtierrilla, dentro del selectivo clasificatorio organizado por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, agarró seis medallas de plata, dobló división.

Romina Nava de 13 años de edad, compite en la categoría Sub 15 y representará a México dentro del mundial Sub 17, esto luego de destacada participación registrada en selectivo clasificatorio con sede Celaya.

Dentro del selectivo clasificatorio al mundial Sub 17 femenil participaron halteristas de toda la república mexicana, acaparando la atención luego de conseguir seis medallas de plata.

Gracias a ello, recibió la invitación para formar parte del representativo mexicano femenil Sub 17 dentro de la justa mundialista e inmediatamente inició preparación bajo la batuta de su entrenador Juan Manuel Zavala.

Previo a viaje realizado a Lima, Perú, en exclusiva para Organización Editorial Mexicana (OEM) comentó, “estoy emocionada por representar a mi país fuera de México, aunque no dejo de tener un poco de nerviosismo por tener como rivales a personas un poco más grandes de edad (sic)”.

A manera de preparación para la justa mundialista, Romina Nava, estuvo entrenando de lunes a sábado e incluso cuando no tuvo clases programó doble sesión.

La nueva joya deportiva de la comunidad de Valtierrilla, tiene cuatro años entrenando, y desde hace dos años comenzó a competir, ha ido a estatales, regionales y nacionales.

En su debut dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2023, ganó para Guanajuato tres medallas de plata, mientras que en torneo nacional del Pavo 2022 agarró dos preseas de oro y una plata, mientras que en 2023 ganó dos medallas de oro y un bronce, además de encontrarse clasificada a Juegos Nacionales CONADE 2024.

Al respecto Ana Paloma, hermana mayor de Romina Nava, comentó, “estamos muy felices, esperemos que le vaya bien, principalmente disfrute y no se presione, ella está muy chica todavía y empieza hacer este tipo de cosas, seguramente será el primero de muchos, tiene mucho futuro por delante.

Por su parte su mamá, Anabel Castillo Badilla comentó, “son tres hermanas, todas ellas deportistas, y clasificadas a Juegos CONADE 2024, la mayor y mediana son de Levantamiento de Pesas y la menor de Tae Kwon do”

Enfatizó, “cuando nos avisaron que Romina tenía posibilidad de asistir al mundial Sub 17, estuvimos a la expectativa si la llamaban o no, fueron días de inquietud de saber si se daría su convocatoria o no, sin embargo, a partir que fue confirmada ha sido mucha emoción”.

Así también comento, “se ha preparado con mucho esmero y dedicación, no le hemos dejado de apoyar, se ganó su lugar, ahora es momento que lo disfrute y vaya tranquila, ser nombrada parte de la selección nacional de la categoría ya es un gran logro”.

Para terminar señaló, “muy orgullosos estamos de su triunfo y su logro, ya ser seleccionada nacional es muy importante, nos hemos sentido muy orgullosos como padres”.