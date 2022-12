Hasta 2023 resultados de auditoría municipal

La auditoria integral a la administración 2018-2021, se encuentra todavía en revisión a efecto de validar peso a peso los recursos ejercicios en Servicios Públicos, Tesorería, Recursos Materiales, Obra Pública, por mencionar algunos, cuyo dictamen se entregará al Congreso a efecto de que sea validado, indicó Guillermo Flores García Secretario del Ayuntamiento.

Local Auditores realizan supervisiones físicas para esclarecer irregularidades del periodo 2018-2021

“Es una auditoria integral, significa que se empiezan a revisar todos los pesos, no es nadamas por muestreos, ahorita todavía varias áreas como es Tesorería, Recursos Materiales, Obra Pública, Servicios Públicos Municipales, se encuentran todavía en revisión, vienen constantemente personal de la auditoria, se encuentran recabando información”, explicó el funcionario.

En cuanto al periodo de este proceso, el Secretario del Ayuntamiento indicó que podría demorarse algunos meses más, si embargo, se está contribuyendo con la información en tiempo y forma para que se pueda elaborar el dictamen correspondiente, mismo que deberá ser remitido al Congreso.

“Nos empiezan a preguntar de cómo los hicieron los procesos, que si tenemos nosotros cierta información nosotros estamos dando contestación siempre en tiempo de todo este tipo de documentación que se nos pide y en su momento cuando la auditoria nos notifique el cierre de la misma, eso puede tardar algunos meses, ellos elaboraran su dictamen y lo remitirán al congreso para que lo aprueben”, agregó.

El antecedente

Durante el proceso de entrega recepción se detectaron daños al erario público por más de 200 millones de pesos, irregularidades en la renta de maquinaria en el relleno sanitario; adquisición de uniformes, luminarias por adjudicación directa; así como el entorpecimiento en las investigaciones que llevaba a cabo la Contraloría, la renta y compra de vehículos blindados y renta de armamento por mencionar algunas.

En diciembre de 2021, la actual administración mandó llamar a varios ex funcionarios al haber encontrado irregularidades durante el proceso de entrega-recepción, entre ellos, el ex director de Obras Públicas, el ex-Tesorero, la ex- Secretaria Particular, la ex Secretaria de Ayuntamiento e incluso a la propia ex- alcaldesa María Beatriz Hernández Cruz. Posterior a ello, el pasado 19 de diciembre de 2021 el congreso autorizó la auditoría integral que fue notificada y se desarrolla para esclarecer las anomalías detectadas.