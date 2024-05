Elementos de Seguridad Pública en Salamanca sí han cometido abusos: Juan Ortega

El presidente de la comisión de Seguridad Pública, Juan Ortega Gasca señaló tener el conocimiento de abusos de elementos de seguridad pública en contra de la población salmantina, en donde señaló estar en contra de este tipo de actos realizados por los uniformados, de los cuales hasta el momento ninguno de ellos se han sancionado por parte de las autoridades municipales ni del Consejo de Honor y Justicia.

“También hemos tenido reportes en este sentido de algún abuso por parte de algunos elementos de la guardia Nacional, y eso también yo lo he señalado, uno aquí es de paso en esto y siempre somos ciudadanos. Ahorita donde estamos tenemos la oportunidad de generar estos cambios y es lo que yo pongo en la mesa aunque a veces me escuchan y otras no, pero nosotros tenemos que dar a conocer estas inquietudes”, explicó Juan Ortega Gasca, presidente de la comisión de seguridad Pública, Protección Civil y Tránsito Municipal.

El funcionario destacó que estas denuncias se las han externado los ciudadanos durante el tiempo que él ha formado parte de la actual administración municipal.

“Aquí que lleguen dentro de la comisión no nos llegan, yo los escucho porque acudo a los campos nuevos, y tengo interacción con la ciudadanía en el Molinito y con la plática de la gente nos dicen lo que sucede y estas son las cuestiones que yo pongo sobre la mesa, en donde la gente nos platica y es una realidad”, indicó.

A finales del año pasado e inicios del presente año se han dado a conocer a través de redes sociales los distintos abusos por parte de elementos municipales, de la Guardia Nacional. En el tema de Guardia Nacional, hace unos meses se registró una presunto abuso por parte de los uniformados quienes tras el realizar un operativo realizaron la persecución de unos jóvenes que conducían una motocicleta, a lo cual familiares de los ciudadanos los defendieron de los uniformados. En este caso se desconoció la zona en donde se realizaron los hechos.

Uno de los casos que causó controversia en el municipio fue la agresión de un elemento dentro de los separos del C4 en donde un elemento municipal agredió físicamente a una persona detenida.

En este sentido el funcionario encargado de la comisión de seguridad, se le comentó sobre si se han tendió sanciones ante los elementos de policía municipal han sido dados de baja a través del Consejo de Honor y Justicia debido al abuso de fuerza excesiva que se han registrado hacia la ciudadanía.