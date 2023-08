Habitantes de zona centro preocupados por el sistema de drenaje

Habitantes de la zona centro de la ciudad, han presentado problemas en el sistema de drenaje público por más de cinco años, esto lo descubrieron con los trabajos realizados por CMAPAS.

Carlos Enrique Ramírez García, habitante de la colonia centro dijo estar preocupado por el estado que se presentan dentro de las viviendas ubicadas en el tramo de la calle Álvaro Obregón entre Matamoros y San Antonio.

El ciudadano detalló que desde hace 23 años han tenido la problemática del drenaje, en el cual durante este tiempo se han ido presentando afectaciones en sus hogares. Esto lo pudieron detectar aún más luego de que el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS) está llevando a cabo acciones de rehabilitación de drenaje.

“Sabemos que CMAPAS está llevando a cabo una obra para regenerar el drenaje que se encuentra colapsado y creemos que nos está afectando al interior de nuestras casas causando daños que no sabemos si son estructurales o superficiales; pedimos a que nos apoyen y haga algún tipo de estudio sobre daños y afectaciones que se causan al interior de nuestras viviendas; todo inicio con unas grietas, posterior al 2000 luego de la obra del desnivel y con el paso de los años se han ido abriendo cada día más a tal grado de que uno siente temor de lo que pueda pasar”, explicó.

Ante las actuales obras que lleva a cabo CMAPAS se les dijo que el drenaje se encuentra azolvado, es decir, se encuentra obstruido el conducto de drenaje sanitario.

“Nos hemos dado cuenta porque nos acercamos a los supervisores de CMAPAS y se señaló que el drenaje principal está todo azolvado y ellos dijeron que el agua no tiene a donde fluir se fue extendiendo por toda la parte de debajo de la calle; pedimos el apoyo en un momento dado, y si se determina que es por esas causas realizar las acciones correspondientes”, explicó.

Alrededor de 30 casas en el tramo de la calle Álvaro Obregón entre Matamoros y San Antonio son las que presentan esta problemática de humedad dentro de las viviendas.

“El drenaje no corre, debajo de mi casa está un hoyo profundo fuera del drenaje y se está asentando la tierra, y me está amolando la casa, ya se notan las grietas de que se está asentando porque el agua se está metiendo por debajo y está compactando; que podemos hacer, no creo que ellos me reparen todos los daños. Yo le pregunté al arquitecto de CMAPAS y ellos me dijeron que se solucionará el problema y ojalá que si se solucione porque cuando llueve se hacen lagunas en esta calle y esperemos que así sea, que se solucione y solamente nos queda esperar”, comentó el habitante Joel Moreno.

A través del área de Comunicación de CMAPAS se informó que las obras realizadas en esta parte del municipio son con la finalidad de mejorar la infraestructura sanitaria, conducir las aguas negras y mejorar el desalojo. Ulises Banda Coronado, presidente del Consejo Directivo del CMAPAS, explicó que la obra dará inicio este viernes 4 de agosto y concluirá el 1 de diciembre del año en curso, con beneficio directo para 18 mil 392 habitantes de la zona centro.

Dicha obra con duración de 120 días naturales, comprende rehabilitación de la línea de alcantarillado sanitario, descargas domiciliarias y bocas de tormenta existentes en la calle Obregón, en su tramo comprendido entre la calle Paseo Río Lerma y calle San Antonio.