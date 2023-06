Habitantes de la calle Insurgentes denuncian obstrucción de la banqueta por vehículos

Habitantes de la calle Insurguentes denuncian obstrucción de banquetas por conductores de la zona. Esta problemática se hace presente en ciertos puntos de la avenida, la cual atraviesa el municipio de Salamanca.

Fernanda, habitante de la avenida Insurguentes de la colonia San Antonio, externó su inconformidad sobre la invasión de vehículos que se encuentran estacionados arriba de las banquetas no solamente en esta colonia.

La deninciante explicó que ante tales casos, se encuentran estacionando sus vehículos sobre las banquetas, poniendo en riesgo la integridad física de los peatones, pudiendo pasar un accidente fatal.

“Esta mal porque no piensan en los peatones, ya que las calles son angostas y para poder pasar tenemos que bajarnos de la banqueta corriendo el riesgo de poder sufrir un accidente vehicular porque los vehículos pasan a grandes velocidades sobre esta avenida”

Fernanda externó que han tratado de la manera más atenta el solucionar este problema, pero los intentos realizados no han tenido frutos, ya que los hechos se continúan realizando por parte de los conductores.

“Los conductores se molestan porque les comentamos que las banquetas están hechas para nosotros no para que ellos estacionen sus vehículos. Lo malo es que no entienden lo delicado del asunto, ya que no es su vida la que está en juego, porque ellos no se encuentran caminando por esta calle de la ciudad”, dijo.

Ante el reporte los habitantes piden que tanto los vecinos que realizan estas acciones en contra de los peatones, la dirección correspondiente pueda tomar en cuenta la falta de cultura que se tiene por parte de los conductores que se estacionan en esta parte de la calle.