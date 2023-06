Genera pocos empleos construcción de planta de CFE

A pesar de que los trabajos de la construcción de la nueva planta de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), presentan un avance cercano al 50%, la derrama económica ha sido mínima debido a la poca apertura de los concesionados para generar empleos en la localidad luego de que sólo se han generado una quinta parte de los que se estimaron hace dos años, sin embargo, se espera que poco a poco vaya permeando la percepción económica en el municipio.

En este contexto, Oscar Macías Jasso presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca, señaló que a dos años del inicio de este proyecto no se han generado los empleos que se esperaban y por consiguiente la derrama económica de la millonaria inversión no es perceptible en la localidad.

“Van avanzando, hasta donde tengo entendido ya llevan un porcentaje del 48% de avance van bien los trabajos, lo único es que no hay mucha apertura, no hay mucha generación de empleo para los locales, los salmantinos que es lo que nosotros esperamos desde hace dos años, traíamos la esperanza de que con esta nueva planta iba a empezar a generar empleo, hoy vemos que no está generando los empleos que estábamos esperando”, asentó.

De acuerdo al representante del CCE de Salamanca está situación se debió a la llegada de trabajadores foráneos traídos, lo que desplazó a la mano de obra salmantina, la cual dijo está calificada para desarrollar los mismos.

“Llegó mucha gente foránea y perdió la oportunidad mucha gente local (…) no tengo el dato exacto de los empleos que se han generado son pocos alrededor de unos 200 o 300 que son nada para la magnitud de la obra, teníamos una percepción que se iban a generar alrededor de mil o mil 500 empleos”, puntualizó.

La planta de ciclo combinado de Salamanca, con capacidad de 836.79 megawatts (MW), consistirá en dos turbogeneradores de gas, dos generadores de vapor por recuperación de calor y una turbina de vapor, más otros equipos incluyendo el sistema de transmisión eléctrica, misma que se espera pueda entrar en funcionamiento en 2024.

Repunte de inseguridad

Para contrarrestar el incremento de la incidencia delictiva y delitos de alto impacto en Salamanca, Macías Jasso destacó que se ha tenido una buena coordinación con los tres niveles de gobierno, para establecer estrategias que permitan proteger al sector empresarial y a la población en general, como también para procurar la atracción de nuevas inversiones.

“Se ha despuntado nuevamente la inseguridad, pero la verdad tenemos mesas de trabajo, tenemos muy buena apertura con los tres niveles de gobierno, hemos hecho reuniones de trabajo en cuestión de seguridad en beneficio de los empresarios y de la sociedad salmantina”, concluyó.