Pendiente atracción de inversiones a Salamanca

A un año que se dio a conocer la elaboración del proyecto para promover las ventajas geográficas, de conectividad y logísticas con las que cuenta Salamanca en los ramos industrial y empresarial, no se ha concluido la estructuración del diagnóstico para demostrar las ventajas competitivas que conlleva invertir en un municipio que colinda con 10 localidades del estado y atravesado por autopistas que lo comunican directamente con los estados de Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas, que sería directamente entregado a inversionistas del grupo de los “10”.

En este sentido, el alcalde César Prieto dio a conocer que el pago para este estudio ya fue efectuado, mismo que aún no ha sido entregado a pesar de que el periodo de estructuración se dijo era de seis meses.

“Me parece que ya se llevó a cabo, se hizo el pago el estudio se está realizando, era un estudio que iba durar aproximadamente seis meses, porque tienen que ver diferentes puntos, pero en cuanto esté, yo le voy a pedir al área de Comunicación que les haga una entrevista el director de Desarrollo Económico para que explique un poco en qué consiste y cuáles son las ventajas de contar con ese instrumento para futuras búsquedas de inversión en el municipio de Salamanca”, explicó el edil.

Respecto a las inversiones proyectadas para Salamanca este 2023, el mandatario salmantino señaló existe el interés de algunos inversionistas, así como la ampliación de una empresa del sector agroalimentario, la cual invertirá en su proyecto alrededor de 75 millones de dólares.

“Tenemos hasta el momento ya lo había anunciado el Gobierno del Estado el tema de una ampliación de una empresa de agroalimentos, esa es la que tenemos ahorita más firme, hay otros anuncios que seguramente se van a venir dando, pero por el tema de la secrecía y de guardar la información hasta el tanto quienes vayan a invertir no lo hagan, pues tendremos que guardar eso, pero seguimos en búsqueda, no podemos parar en ese sentido y sabemos que por el tema del nearshorin, Salamanca va ser un foco de referencia en el estado de Guanajuato”, afirmó el el funcionario.

En relación a lo anterior César Prieto no descartó se promueva la reserva territorial de Guanajuato para la atracción de inversiones, al contar con alrededor de mil hectáreas que en 2009 el Congreso del Estado autorizó al ex gobernador, Juan Manuel Oliva Ramírez, donar a Petróleos Mexicanos (Pemex) para la construcción de una nueva refinería, proyecto que no se concretó en la entidad, ni en el estado de Hidalgo; a pesar de ello está reserva podría detonar el clúster automotriz en Guanajuato, principalmente en los municipios de Salamanca, Villagrán y Juventino Rosas.

“Nosotros lo hemos señalado, es un terreno de casi mil hectáreas que compartimos Salamanca, Villagrán y Juventino Rosas que hasta el momento han sido ociosos, realmente la inversión como tal ni vino la refinería, ni ha venido una inversión como tal y lo que deseamos es que se aproveche para en el tema de la generación de nuevas empresas y empleos, es lo que hemos planeado al Gobierno del Estado, sabemos que ellos están trabajando en eso también, no estamos diciendo que no lo hagan, el Gobierno del Estado no siempre es tan sencillo, uno a veces se puede pasar una o dos administraciones y no llega la inversión, pero ya sembramos la posibilidad y yo desde que entré me comentaban que había diálogos con algunas otras armadoras o con algunas otras industrias que pudieran aprovechar este espacio, pero es un tema ojalá que fuera de ir a visitar y a la semana ya anunciar como tal una inversión, el estado está haciendo lo propio y nosotros estaremos haciendo lo mismo y en el sentido de que alguna empresa que nosotros toquemos necesitara del estado pues seguramente lo va revisar”, apuntó.

Acercamiento inicial

En este contexto el Alcalde sostuvo una reunión en mayo de 2022, con Francisco Cervantes presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México, y posteriormente con el secretario de Desarrollo Económico Ramón Alfaro, para aterrizar el tema y trabajar en conjunto sobre este, en esa oportunidad el munícipe externó, “nos estamos poniendo de acuerdo para poder explotar las ventajas competitivas, presentar el planteamiento de nuestros polígonos industriales, pulirlo y llevarlo al grupo de los 10”.

