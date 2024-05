Gobernantes deben tener “tantita cabeza” para gestionar salarios justos: Gerardo Arredondo

Tras la denotación sobre la explotación laboral y el incumplimiento en el pago del salario mínimo de algunas empresas; Gerardo Arredondo, candidato de la coalición “Fuerza y Corazón X Guanajuato”, a la Presidencia Municipal de Salamanca, declaró que los gobernantes deben tener “tantita cabeza”, para negociar y llegar acuerdos para contribuir a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores salmantinos, en lugar crear distanciamientos por señalamientos sin dar pie a un diálogo para generar acuerdos.

“No puedes estar peleando con las empresas, ni con la gente que da empleo a los salmantinos. Yo creo que el tema es gestionar, hablar con ellos y llegar a acuerdos, se los aseguro que se puede , nada más tienes que tener tantita cabeza, cosa que no se ve que haya (…) Salamanca tiene todas las oportunidades de crecer, Salamanca tiene todo para hacerlo, tiene gente calificada, gente que puede salir adelante, pero si no hace el gobierno su trabajo de traer inversiones es imposible”, asentó.

El salario mínimo es la cantidad menor que debe percibir un trabajador por los servicios prestados en una jornada laboral, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123 establece que esta prestación deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos e hijas, en este mismo sentido el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo reitera este derecho constitucional.

“Hay una ley y en varias empresas no están respetando los salarios mínimos, yo creo si tienes que estar muy al pendiente sobre todo con tu director de Desarrollo Económico, de ver que es lo qué está pasando, pero no tienes que ir a ofender una empresa, ni descalificarlos de esa manera, yo creo que es la peor manera en que puedes hacer las cosas, si gestionar, llegar arreglos pues es a nivel nacional denostarlo, yo creo que es un error gravísimo”, opinó.

En su artículo 994 la Ley Federal del Trabajo, establece que quien pague a sus trabajadores un salario inferior al mínimo fijado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, puede ser acreedor a una sanción con una multa de 250 a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), sin embargo, el candidato consideró que antes de llegar a las medidas jurídicas, los gobernantes y legisladores deben acercarse a las empresas, para generar acuerdos y condiciones que coadyuven a que se respeten los salarios y prestaciones de los trabajadores.

“Siéntate con ellos, dialoga, platica, dales condiciones no les damos seguridad, tienen la ciudad hecha pedazos, sin un director de seguridad, que dice no se necesita, yo no sé en qué ciudad viven, si lo primero que piden las empresas es seguridad, entonces veles dando seguridad a las empresas, pero sobre todo a los trabajadores, los están asaltando, les quitan bicicletas, sus teléfonos, necesitan todo, sobre todo el día de quincena, yo quisiera saber si hay un operativo el día de quincenas, sobre todos los sábados dependiendo la empresa, no hay absolutamente nada y no los cuida, entonces yo creo que tienes que gestionar, dar seguridad, antes de denostar a la gente”, concluyó.