Promueven planta de CFE en Salamanca

La construcción de la planta de ciclo combinado de la CFE, podrá generar alrededor de mil 500 empleos directos e indirectos, además de un derrama económica importante para los sectores productivos, servicios y de proveduría en Salamanca, externó Roberto Rodríguez Deschamps dirigente de la CMIC en Salamanca.

“Hemos buscado un acercamiento con la empresa que va llevar a cabo los trabajos, tuvimos el apoyo del alcalde César Prieto, él en una reunión que tuvo con la empresa que va llevar los trabajos, le hizo llegar una relación de todas las empresas salmantinas que pertenecemos al ramo de la construcción, con el nombre de la empresa y la especialidad, para ellos pudieran considerarnos en los trabajos que se van a realizar en la CFE”, indicó el funcionario.

Se estima que los trabajos duren tres años.

En relación a la iniciativa emprendida por el mandatario salmantino, el representante de la CMIC en Salamanca, mencionó ya se han contactado a tres empresas para comenzar a considerarlas; “una de las consideraciones que externó nuestro presidente es de que se contrate al mayor número de empresas salmantinas posible, incluso algunas empresas están considerando realizar alguna asociación con alguna otra para fortalecer su oferta y con ello poder estar al servicio en esta etapa de construcción, que sería muy importante al ser tres años de trabajo”.

La construcción de la planta de ciclo combinado sería una de las obras más importantes en la última década, dado la inversión que esta representa y que a lo largo de este período la reconfigutacion de l refinería ha sido una asignatura pendiente que hasta el día de hoy es incierta, incluso la modernización de sus plantas.

“Pemex ya tiene varios años anunciando que va tener una remodelación, pero hasta ahorita no se ha consolidado nada, no se si sea por falta de recursos u otros temas pero Pemex no ha anunciado que vaya haber trabajos, solamente ha sido CFE, por lo que nos estamos enfocando hacia allá para que las empresas que tengan experiencia en el sector puedan ser consideradas”.

Listas constructoras salmantinas para ofertar servicios.

En este contexto el representante de la CMIC dijo que la construcción de esta planta representa una oportunidad para la generación de empleo.

“Se está hablando de la posibilidad de la generación de mil 50 empleos directos e indirectos, va ser una derrama muy grande de empleos y también servirá para detonar la economía en Salamanca”, concluyó.