Fundación Gladys Miranda, 20 años de apoyar a mujeres con cáncer

En la lucha contra el cáncer, existen muchas mentes y corazones que han dejado todo por ayudar a quienes lo padecen a tener mejores estilos de vida y lograr una recuperación, tanto física como psicológica. Gladys Miranda es una de ellas, pues además de tener su propia lucha desde hace 17 años contra el cáncer de mama, tiene una historia más larga de lucha contra el cáncer, pues creó la fundación Gladys Miranda Pamatz AC hace más de 20 años, la cual inició a partir de que su papá enfermó de cáncer de páncreas.

“Tenemos apoyando más de 20 años y esta organización empezó desde que a mi papá le detectaron cáncer de páncreas, recibió un tipo de quimioterapia experimental y vivió con el cáncer 17 años, después me diagnosticaron a mi cáncer de mama y recibí un tratamiento parecido al de mi papá y aquí sigo, a pesar de las múltiples cirugías y cantidades de veces que el cáncer hizo metástasis, me quitaron la matriz, un ovario, parte del colon, tengo cuatro cirugías colorrectales, tuve dos reconstrucciones de mama y la perdí hace un año”.

Contó que los apoyos que brinda su organización son desde red de apoyo de médicos especializados, creación de prótesis, entrega de pelucas y estudios.





Sagrario Juana Zuñiga Rodríguez, una sobreviviente del cáncer de mama quien ya se encuentra bien.





“Mi lucha lleva ya 17 años y hace un año tuve una recaída, yo sé que en mi caso no me van a decir que ya estoy de alta de por vida, hay que seguir cuidándose sin importar la edad, sin importar el sexo porque también existe el cáncer de mama en hombres, tenemos red de apoyo de médicos oncólogos y mis hermanas también nos ayudan con su estética con el diseño oncológico diciéndoles cómo bañarse, como es el uso del turbante, les dan acompañamiento al cortar su cabello y con tanatología”.

“Esta fundación apoya con reconstrucciones, de estudios, mastografías, ultrasonidos, acérquense con nosotros y con mucho gusto les apoyamos, estamos todos los miércoles ciudadanos, los viernes vamos a brigadas y por el mes rosa hacemos pláticas en empresas sin meternos a temas médicos”.





Sarah Valdez, una mujer que además de haber tenido cáncer de mama, sufrió de un infarto cerebral debido a una mala aplicación de la quimioterapia.





SOBREVIVIENTE AGRADECE EL APOYO QUE RECIBIÓ



Sagrario Juana Zúñiga Rodríguez es una mujer que logró vencer al cáncer de mama y contó cómo fue su experiencia desde que le dieron el diagnóstico, su tratamiento y al momento de que los médicos le comentaron que ya no había células cancerosas.

“El cáncer que me diagnosticaron fue de mama a mediados de agosto del 2022 y desde que me dieron este diagnóstico duré un año en tratamiento, recibiendo un total de ocho quimioterapias, 20 radioterapias y también me realizaron una mastectomía, terminando con este proceso a mediados del mes de agosto del presente año”.

Comentó que Gladys Miranda la apoyó regalándole una peluca de cabello natural y que todo el tiempo sus familiares la acompañaron de inicio a fin.









Aseguró que la alimentación fue lo que realmente se le hizo costoso debido a que las personas que sufren de cáncer en cualquier parte del cuerpo es necesario que lleven una dieta con muchos nutrientes, además el transportarse diariamente con un acompañante a recibir la radioterapia.

Aprovechó para mandar un mensaje a todas las mujeres sobre la importancia de hacerse chequeos rutinarios para estar seguras que no cuentan con esta enfermedad, la cual es el tipo de cáncer más común en mujeres.

“La vida cambia ,pero también se vive con más fuerza y con más esperanza, que no esperen a estar enfermas para cambiar sus hábitos, deben explotarse, observar y actuar ante cualquier cambio en la salud”.









SARAH CONTINÚA SU LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA



Por su parte, Sarah Valadez es una mujer que lleva ya cuatro años en tratamiento y no ha sido dada de alta, pero, a pesar de que ha sido una enfermedad realmente difícil, debido a que desde que se le puso la primera quimioterapia la cual le provocó un infarto cerebral, ella sigue siendo positiva y muy alegre.

“Llevo ya cuatro años en tratamiento para el cáncer de mama, desde que me dieron el diagnóstico y me dieron mi primera quimioterapia fue difícil, ya que la recibí en el Seguro Social y al parecer quien me la puso tenía tanta prisa por irse, que me la aplicó muy rápido, provocándome un infarto cerebral; no podía mover la mitad de mi cuerpo pero, con fisioterapia logré obtener movilidad de nuevo, aunque no sea la misma que antes, ya puedo caminar y moverme en el camión sola y eso me hace realmente feliz”.









Comentó que todo el tiempo recibió el apoyo de su esposo ya que sus hijos se encontraban lejos y que gracias a la organización de Gladys se le entregó dos prótesis y desde ese momento ha asistido a los Miércoles Ciudadanos para apoyarla.

“Solo tuve el apoyo de mi esposo, mis hijos ya se encuentran viviendo muy lejos y yo no quería que dejaran de hacer sus vidas por venir hasta acá, pero cuando encontré la fundación Gladys Miranda recibí también mucha ayuda de su parte con dos prótesis de mamas y desde ese momento asisto a todos los Miércoles Ciudadanos junto con Gladys para unirme a esta causa y así poder ayudar a más mujeres y hombres que experimentan esta enfermedad tan difícil”.