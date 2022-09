Fuerzas Armadas en la calle incrementaron violencia en Guanajuato: colectivos

“Nosotras somos testimonio de que las Fuerzas Armadas en las calles no son la solución”. Así, segura, Bibiana Mendoza, integrante de la colectiva Hasta Encontrarte, que durante el 15 de septiembre colgaron una lona en la Estela de la Luz para oponerse a que el Ejército y la Marina estén en las calles, sostiene que en el estado su presencia no ha servido para mermar la violencia que se vive y por ello considera que será una estrategia que a nivel nacional no funcionará.





Continúan su protesta contra la presencia de las fuerzas armadas en las calles.





En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, Bibiana Mendoza relató que las colectivas de búsqueda tienen testimonios para acreditar que las Fuerzas Armadas intimidaron, amedrentaron, asesinaron y hasta desaparecieron a personas en Guanajuato.

Por ejemplo, en noviembre de 2018, elementos de la Marina presuntamente protagonizaron la desaparición de Sergio Banda Delgado, caso por el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió, en julio de 2019, la recomendación número 43VG/2021 a la Marina, al fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, y al gobernador del estado, Diego Rodríguez Vallejo, “sobre el caso de violaciones graves por la detención arbitraria y desaparición forzada de Sergio (...)”.

“Tenemos el caso de Sergio, en el que aun habiendo pruebas, existe completa impunidad, ya que a él se lo llevaron elementos de las Fuerzas Armadas”, relató Bibiana, quien recordó que incluso la recomendación tiene las capturas de la cámara de seguridad que vio cómo la unidad 1788 de la Marina se llevó a Sergio Banda Delgado, detenido por una supuesta falta administrativa en Salamanca, pero jamás fue puesto a disposición ni de autoridades salmantinas ni de Irapuato, de donde era originario.



Las Fuerzas Armadas también asesinan



Para Bibiana Mendoza, que la Guardia Nacional haya pasado a la Secretaría de la Defensa Nacional y a su vez las Fuerzas Armadas hayan obtenido la autorización para permanecer hasta 2028 en las calles, sólo será sinónimo de que nada cambiará y que la situación de seguridad podría empeorar, como se vio cuando hace 16 años los integrantes del Ejército salieron a patrullar para desde entonces no volver a los cuarteles.





La violencia ha incrementado en el estado de Guanajuato.





“Un Guardia Nacional y que antes pertenecía a la Marina fue el que asesinó en Irapuato a Ángel Yael, el universitario de la Universidad de Guanajuato, sostuvo Bibiana Mendoza, quien dijo que ese es el otro riesgo de que las Fuerzas Armadas estén en las calles.

El asesinado de Ángel Yael, ocurrido en abril de 2021, provocó una serie de movilizaciones en Guanajuato capital y en Irapuato, de donde era originario este estudiante de Agronomía, para exigir que el caso no quedara impune.

En la audiencia de vinculación a proceso, Ángel N., el marino integrado a la Guardia Nacional y quien sólo tiene 19 años de edad, escuchó las pruebas presentadas por la defensa de la familia del estudiante, entre las que estaban testimonios de sus compañeros y de la persona que iba al mando del convoy que cuidaba los ductos en la comunidad de El Copal, donde ocurrió el hecho, que nadie le dio la orden de atacar, que él había actuado por cuenta propia y que tenía poco de haberse integrado a la Guardia Nacional, tras haber hecho su curso básico en la Marina.





La presencia militar no ha servido para mermar la violencia en el país.







“No puede estar este tipo de personas en las calles, ellos tienen otra preparación, para nada tienen la preparación para hacer las labores de seguridad pública”, sostuvo Bibiana.



Intimidadas y olvidadas



Bibiana Mendoza aseguró que también ellas son testigas de que las Fuerzas Armadas han tratado de intimadarlas en las acciones que han emprendido en el estado.

Por ejemplo, en julio de 2020, cuando varias colectivas de búsqueda hicieron una manifestación en la glorieta Santa Fe, de Guanajuato capital, una camioneta del Ejército Mexicano llegó no para preguntarles el porqué estaban ahí, sino más bien para amedrentarlas.

“Fue primero una camioneta militar la que nos intentó intimidar, se paró frente a nosotros, nos veían, pero no se bajaron jamás del vehículo sólo se quedaron y momentos después se marcharon”, dijo Bibiana Mendoza.











Pero no sólo eso: cuando han realizado las búsquedas en campo, en ningún momento la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano les ha apoyado en las mismas, sino hasta que llegan las personas de la Comisión Nacional de Búsqueda y eso porque los hallazgos han sido fuertes, como en los casos de Salvatierra y Cortazar, en donde encontraron decenas de cuerpos en fosas clandestinas.



16 años en las calles y la seguridad empeoró



Bibiana Mendoza comentó que en Guanajuato la cifra de desaparecidos ha crecido a tres mil 86 personas, con datos hasta mayo, según los estudios del investigador Fabrizio Lorusso.

“En los mapeos que hicimos nos dimos cuenta de que la presencia militar en el estado tiene que ver con el aumento de la violencia, desapariciones, homicidios y enfrentamientos”, relató Bibiana Mendoza, quien señaló que de nada ha servido la llegada de convoyes militares y que en conjunto ya suman 11 mil elementos apostados en el estado, “pero seguimos viendo que asesinan gente casi a un lado de la Zona Militar de Irapuato, en un estado donde exhiben cuerpos mutilados en puentes peatonales y solo los vemos acordonando los cuerpos hechos pedazos de cada víctima en el estado”.







Por ello, señaló que las buscadoras consideran que el aumento de la presencia militar en el país sólo ha contribuido al aumento de las desapariciones que tan solo en registros oficiales ha llegado a la cifra de 105 mil.

“Queremos crear memoria de todo esto, en el sexenio de Felipe Calderón empezó la barbarie en que vivimos ahora, el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, reprobaba en ese entonces la estrategia militarista y ahora no solo la replicó, sino que la llevó más allá”.

En la actualidad, familiares de víctimas de desaparición forzada acuden a los colectivos en busca de ayuda, en ocasiones incluso antes de pedir apoyo a la autoridad, esto por la desconfianza provocada por los abusos e intimidaciones han generado y cada día reciben decenas de solicitudes para integrarse a la lucha, lucha que durante muchos años estuvo en el olvido.

“Nuestro país está convertido en una fosa clandestina, nosotras no vamos a parar y así como hemos estado en lucha desde que desaparecieron a nuestros familiares, vamos a seguir con la exigencia continua y con las actividades de la brigada de búsqueda independiente de personas desaparecidas”.