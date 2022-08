Los zapatos vacíos que dejó la desaparición Forzada en Guanajuato

Salamanca, Gto. (OEM-Informex). – La salmantina, Linda Bustos Prieto, ha dedicado parte de su vida para dar con el paradero de su hijo, Carlos Aguilera Bustos, quien fuera privado de su libertad el pasado cinco de agosto del año 2020.

Los hechos se presentaron en la comunidad de Loma de San Antonio, cuando Carlos Aguilera Bustos, con 25 años de edad y se dedicaba a trabajar en el campo, quien tenía como pasatiempo el participar en la pelea de gallos, siendo la última vez que lo vieron fue cuando acudió a una tienda de la comunidad a comprar cigarros.

Foto: Víctor Razo | El Sol de Salamanca

Ante ello, Linda Bustos comentó que se ha dedicado de corazón en dar con el paradero de su hijo, por lo cual se unió al Colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos , en donde por medio de la vocera, Alma Lilia, ha encontrado ese refugio y esperanza para localizar a su hijo.

“Estamos con la esperanza de que cuando damos con un positivo pueda ser uno de las personas que buscamos, y con estas acciones que hemos tenido dentro del colectivo hemos dado con la localización de varios restos óseos y solamente esperamos a que sean de alguno de nosotros”, comentó.

Foto: Víctor Razo | El Sol de Salamanca

De esta manera, Linda Bustos comentó que recientemente han tenido el apoyo por parte del gobierno municipal, en el cual han apoyado a más de 60 familias que conforman el colectivo y han dedicado su tiempo para dar con el paradero de los más de 106 salmantinos que conforman la lista de los desaparecidos.

Foto: Víctor Razo | El Sol de Salamanca

“Les pedimos a la ciudadanía que se ayuden y apoyen al colectivo, porque a cualquiera de nosotros nos podría pasar esta situación, y les pedimos que sean empáticos con nosotros, porque nosotros solamente nos dedicamos a buscar a nuestros familiares”, explicó.

Por último, la integrante del colectivo comentó que, de igual manera, está buscando a unos sobrinos, en donde uno de ellos desapareció el 15 de septiembre del 2021 y otro en el mes de marzo, ambos en la comunidad de Loma de San Antonio.

Aunado a este tema, el día de hoy, en el municipio de Salamanca, por parte del colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos realizará una marcha pacífica que iniciará sobre la calle Ébano y terminará en el jardín principal, en donde darán un informe de todos los desaparecidos que se tienen en el municipio, esta marcha se llevará a cabo en punto de las cuatro de la tarde.

Han pasado 18 meses y María Elena aún conserva la ropa de su hijo

A casi 18 meses de desaparecido, María Elena Gómez aún guarda toda la ropa de su hijo Marco, con la esperanza de que regrese con vida a casa.

Ella es motivada para continuar en la lucha por encontrar a su hijo, gracias a la ilusión de su nieto, quien le dice que su papá está vivo trabajando en Puerto Vallarta.

“No duermo, no me da hambre, no hace frío, ni calor, simplemente es el sentimiento de que no está mi hijo y el pensar donde pueda estar, mi nieto de ocho años espera que regrese, él tiene fe que está trabajando en Puerto Vallarta porque su papá le comentó que estaría allá un tiempo”, mencionó la buscadora de 48 años, integrante del colectivo Madres Guerreras de León.

Marco, de 27 años de edad, era de oficio carpintero, fue el mayor de cuatro hermanos, él desapareció el 10 de marzo del año 2021, lo último que su familia supo de su paradero fue que salió un martes por la mañana rumbo a su trabajo y ya no volvió.

“Tengo guardada la ropa que se puso un día antes de su desaparición, se quitó una playera un short, zapatos que tenía puestos, se fue en el camión, fue visto la última vez en el Coecillo, ya le explicamos a mi nieto que su papá esta desaparecido y que probablemente ya no regrese, al principio le decíamos que se habían ido a trabajar, pero los psicólogos recomendaron que le dijéramos la verdad para que ya no se angustie”.

Sus familiares creyeron que se habría ido con su abuela, a la cual visitaba muy constantemente, sin embargo no fue así, también pensaron que se encontraba con su ex pareja ya que era un hombre separado, pero al buscarlo ella desconocía de él ya que no se habían comunicado en el día.

Al desconocer donde se encontraba Marco, su madre decidió buscarlo en los lugares que él frecuentaba, así fue día con día, preguntando con amigos y conocidos si sabían donde se encontraba o si lo habían visto.

Por más de 15 días lo buscaron en varias colonias de la ciudad, pero nadie sabía nada, nadie lo había visto; su madre aún cuenta que recuerda con claridad lo último que llevaba puesto el día que salió de casa.

“Son momentos en los que uno ya no quiere vivir, gracias al colectivo me he levantado para seguir en la lucha, por eso estamos aquí en la búsqueda y queremos que las autoridades vean que seguimos en la lucha para buscarlos y queremos que ellos pongan de su parte, nos pasamos toda la familia buscándolo día y noche en cerros, colonias, no dormimos, no da hambre, no hay frío ni calor, simplemente es el sentimiento de que no está mi hijo y el pensar donde puede estar, pasan los meses y seguimos con esa tristeza y ese dolor.

Todas las madres estamos pasando por situaciones de angustia y dolor al no tener una respuesta, cuando menos una pista que nos diga qué fue de nuestros desaparecidos porque no podemos decir que fue la delincuencia o alguna persona culpable porque en realidad no tenemos una pista”, agregó.

“Las autoridades nos dicen que siguen buscando a Marcos pero no tiene rastro, este año fue muy difícil porque se nos fue un pedacito de mi corazón, de mi vida, es una parte mía como madre”, dijo la buscadora, quien participará este martes en la marcha pacífica en la marcha del día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas.

PAULA ENCONTRÓ A SU ESPOSO EN SEMEFO DE CELAYA

Paula Rojas, compartió para El Sol de León, la pesadilla que vivió al momento que su esposo fue privado de su libertad y su incansable búsqueda hasta encontrar el cuerpo sin vida de su ser querido.

Son aproximadamente dos años en que ella decidió salir a las calles y buscar a su esposo Fernando Israel Martínez Sánchez con sus propios medios, esto luego de ver la poca empatía de las mismas autoridades, de la sociedad hacia las víctimas indirectas de la desaparición forzada.

“Yo buscaba a mi esposo Fernando Israel Martínez Sánchez, quien fue privado de su libertad en el municipio de Silao de la Victoria, justo las afueras del Pentágono de Policía Municipal, en la desaparición de Fer se presume la participación de cinco elementos de Policía Municipal activos de Silao la Victoria, así como de tres elementos de Policía Estatal de la división urbana, quienes están o estaban coludidos en la desaparición forzada de Fernando quien fue privado de su libertad delante de mi hija y de mi persona”, relató Paula.

Luego de esta desaparición forzada de uno de los pilares de su apenas formada familia y con un futuro por delante, es que Paula deja todo en manos de las autoridades, sin embargo, con el paso del tiempo y sin saber nada de su esposo ella decide buscar respuestas.

Se une a un colectivo de búsqueda y sin saber cómo usar herramientas, decide buscar en campo; la primera vez que ella participa en dichas búsquedas presenció el primer hallazgo más grande de cuerpos dentro de una fosa clandestina en el parque turístico El Sabinal, ubicado en Salvatierra, lugar donde encontraron cerca de 75 cuerpos; esto generó que ella pensará demasiado si debía continuar, fue algo que la marcó al grado de no poder dormir; con el paso del tiempo ahora las búsquedas se han vuelto parte de su cotidianidad.

“Fue algo muy doloroso, puesto que yo recién un mes atrás acababa de localizar a Fernando, y es como estar en un lugar donde vuelves a revivir todo, se te vienen miles de cosas a la cabeza de pensar todo lo que él sufrió y que no hubo nadie que pudiera estar ahí para defenderlo, es algo que te duele, porque creo que ninguna persona merece este tipo de muerte”, relató Paula.

Ella menciona que al convertirse en buscadora se encuentra ausente con su familia, tanto sus hijos como tíos, papás y hermanos, ya que se enfocó solamente en buscar en su esposo, por lo que descuido todo, Paula lo describe como una “doble desaparición”, ya que todo es robado, los sueños, proyectos y propósitos con la persona.

“Se van desapareciendo, pareciera como si esas personas no tuvieran corazón, son personas inhumanas que no les importa el dolor que hagan sentir a nadie, llámese niños, mamás, abuelas, hermanas. Creo que este nosotras no merecemos ser juzgadas por nadie, porque nadie pedimos esto, no es algo lindo que juzgues a una madre que le han arrebatado a su hijo o a una esposa que la han dejado sin su compañero de vida, hay muchos niños que se quedaron sin padres, hermanos que buscan a sus familias, entonces creo que de cierta manera todos sufrimos”, mencionó.

Desafortunadamente, Paula localizó a Fernando su esposo, sin vida en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) del municipio de Celaya, sin embargo, después de encontrar a su familiar, continúo en la búsqueda principalmente por petición de su hija, posteriormente por empatía y solidaridad con los familiares de los desaparecidos.

“Algo que forma parte de mi vida, es muy, muy, muy doloroso el hecho de que tengas un familiar desaparecido y que te cierren todas las puertas, de que incluso hasta tu misma familia, te dé la espalda, que los y las personas que decías que eran tus amigos igual te den la espalda. Creo que nadie está exento a esto, todos somos vulnerables a una desaparición, puesto a que estas personas no tienen un estatus o algo que defina quiénes son únicamente las personas que ellos pueden desaparecer, sino ellos valga la redundancia por el dinero desaparecen a quién sea”, aseguró Paula.

“Algo bien sabido que nosotras tenemos es: que si a lo mejor si algo debían y con su vida lo pagaron, deberían de ponerlos en lugares donde nosotras podamos encontrarlos, donde podamos saber algo más de ellos y no hacer esto que hacen, porque es doblemente doloroso, es mucho más sufrir para nosotras”, agregó.

Las familias de los desaparecidos coinciden en que el Día Internacional por las Víctimas de Desapariciones Forzadas, es un día que no debió de estar en el calendario, ya que a pesar que en México se está viviendo una crisis de desaparición muy notable, al llegar a cifras de más de 100 mil desaparecidos, la sociedad sigue mostrándose indiferente y lejos de apoyar a las familias moralmente les dan la espalda.

“Te ignoran cómo si fueses un delincuente, como si tuvieras una enfermedad contagiosa, que luego de verte se fueran a morir, no sé, entonces este creo que es algo doblemente difícil, doblemente triste, pues ya estás sufriendo una pérdida fuerte, con la pérdida de tu familiar y después tener que enfrentarte al ser señalada por la sociedad, por hechos que creen que todos los desaparecidos son malos, creen que todos desaparecieron porque hicieron algo malo, cuando no es así, cuando pues únicamente ellos estuvieron en el en el lugar y en la hora, no indicada”, finalizó Paula.

Con información de Montserrat Ramírez y Christian Rendón | El Sol de León