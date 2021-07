Falta atacar el financiamiento de criminales

En Guanajuato, estrategia que ha permitido que más de la mitad de los generadores de la violencia en el estado ahora estén en prisión y que en dos años y medio más de mil 500 miembros de grupos de la delincuencia organizada también estén tras las rejas se define en dos vertientes: a través de una presencia policíaca que inhiba, así como un trabajo de inteligencia que permite ubicar y detener a los delincuentes. ¿Qué sigue? Atacar sus fuentes de financiamiento y para ello el Gobierno del Estado solicitará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) su colaboración para ello.

Álvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, dijo en entrevista con Organización Editorial Mexicana que en el estado se ha apostado con todo para poder revertir el escenario de violencia que generan los grupos de delincuencia organizada que se disputan el mercado del robo de hidrocarburo y de la venta de drogas y señaló que a todos se les combate por igual; incluso, sentenció que en el estado no se pacta con delincuentes, no hay lugar para ello.





Álvar Cabeza de Vaca explicó que la estrategia de Guanajuato ha resultado innovadora y ha dado resultados. Como muestra son los más de mil 500 detenidos en sólo dos años y medio y que son más que todos los detenidos que hubo durante el anterior sexenio estatal; no por nada existe el proyecto de construir un nuevo Cereso en Celaya, para seguir dejando en prisión no sólo a los generadores de violencia, sino también a narcomenudistas, personas que se dedican al robo o a la extorsión, que son de los principales objetivos que ha sido y siguen deteniendo las autoridades estatales, en coordinación con las federales.

“¿Cuál es la política? Presencia que inhiba, no es irnos toda la fuerza a un municipio, porque ni vamos a cuidar nada ni vamos a estar. Con trabajos de inteligencia identificamos puntos clave y ahí hacemos presencia para inhibir.

“El segundo punto es combate con datos de inteligencia a grupos de sicarios, personas armadas, en eso estamos muy fuertes para poder atacar a objetivos y hemos hecho detenciones importantes.

“La última pinza que no hemos podido cerrar, que es en la que yo insisto e insisto, pero ahí yo no tengo manera de agarrar la pinza es la UIF; si no te enfocas con los líderes que tenemos identificados y en sus cuentas, con su dinero para podérselo congelar, sigue habiendo un montón de dinero que permite mantener las estructuras criminales.





“Ahí es donde vamos a entrar, pues mientras que no se les afecte el dinero, y es coincidente en la mesa, que además existe el instrumento federal para hacerlo, difícilmente vamos a lograr debilitar a los grupos delincuenciales”, dijo en entrevista exclusiva Álvar Cabeza de Vaca.

Por ello, en la mesa de seguridad estatal, en donde está el comandante de la XII Región Militar, el comandante de la 16/a. Zona Militar, el comandante de la Guardia Nacional en Guanajuato, el Fiscal General del Estado, el Gobernador de Guanajuato, los representantes del Cisen y la Fiscalía General de la República, ahora se propondrá que haya un representante de la Unidad de Inteligencia Financiera, para compartir los datos de qué empresas y qué personajes estarían ligados a grupos delincuenciales con base en la inteligencia, para atacar a la estructura financiera, pues es el otro paso que hace falta para debilitar a los grupos de la delincuencia organizada.





El Secretario de Seguridad Pública del Estado señaló que en Guanajuato no hay lugar ni para pactos ni para treguas con la delincuencia.

A pregunta expresa sobre si pudiera caber la posibilidad de pactar con los grupos delincuenciales para un escenario de paz en el estado, Álvar Cabeza de Vaca fue enfático: “jamás vamos a entrar en pacto. Al crimen organizado y al delincuente se le combate”, dijo y señaló que un pacto con delincuentes sería hacer lo contrario para lo que a él se le ha encomendado.





Álvar Cabeza de Vaca dijo que pese a varias voces señalan con tintes políticos que la seguridad en el estado está rebasada, las cifras muestran otra realidad: los robos a casa habitación, negocios, de vehículos, extorsión y secuestros son menores a la media nacional y con tendencias a la baja, a pesar de registrar algunos meses con picos, mientras que en el homicidio, en donde si bien en la incidencia, es decir, en el número de homicidios acumulados Guanajuato tiene la mayor cantidad a nivel nacional, también hay una tendencia a la baja, lo mismos que en la medición de índice de homicidios por cada 100 mil habitantes, en donde la entidad ocupa el séptimo lugar en esta medición.

“Guanajuato durante 2020 trae una tendencia de un 20% menos en los homicidios dolosos. Es algo en los que hemos ido apretando y hemos establecido una buena coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y estamos combatiendo a los grupos delincuenciales. ¿Falta mucho? Sí, pero los números nos indican que vamos en el camino correcto para pacificar al estado”.