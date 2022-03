Exigen padres de familia poner freno a la inseguridad estudiantil

Padres de familia y habitantes de la colonia Guanajuato, solicitan que haya más vigilancia por parte de la policía preventiva en especial cuando es la hora de la salida de las escuelas que hay en la zona, debido a que algunos estudiantes han sido víctimas de asaltos e intimidaciones por parte de viciosos, que se dedican a pedirles dinero o a molestar a las jovencitas; en esta zona están ubicados cinco planteles educativos de nivel básico.

Con el inminente regreso del 100% de alumnos a las aulas, padres de familia externaron su preocupación ante la falta de vigilancia en los alrededores e inmediaciones de planteles escolares; una de las zonas con mayor concurrencia de alumnos será la colonia Guanajuato al albergar cinco escuelas del nivel básico, los cuales representarán una afluencia de más de mil 600 estudiantes que acudirán a clases en dos turnos, de los cuales hasta ahora acudían de manera escalonada a clases.

“Hay personas que se dedican a molestar a los muchachos en especial a los de la secundaria, les piden dinero, los asaltan y a las mujeres las molestan, esta zona es de las más grandes en ninguna otra colonia o comunidad hay dos secundarias juntas, una primaria y dos preescolares, además a unas cuadras esta otra primaria aunque ya es en Los Pinos, pero esta cera y otro kínder en el fraccionamiento del Parque”, externó Mayra Cornejo madre de un joven que cursa el segundo grado de secundaria a quien diariamente recoge y acompaña a raíz de que fue despojado de su teléfono celular.

Para los alumnos que no los recogen sus padres o algún familiar, optan por irse en compañía de otros compañeros para no caminar solos por las calles, que se han vuelto inseguras ya no solo por las noches, sino por las tardes también.

A decir de vecinos hay jóvenes de la secundaria que viven en esta misma colonia quienes regresan a su casa caminando han sido también víctimas de la delincuencia, pues aparentemente quienes se dedican a delinquir arriban desde otras colonias, para aprovechar la gran afluencia de jóvenes y la falta de vigilancia para agredirlos y despojarlos de sus pertenencias.

Por su parte madres de familia de una escuela primaria ubicada también en la zona escolar de la colonia señalaron que hay personas en su mayoría hombres que solo andan viendo quien se descuida para arrebatarles el bolso o hay quienes se acercan a pedirles dinero.

