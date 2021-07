Exhortan a no realizar compras anticipadas de uniformes

La presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia en Guanajuato, Teresa Castellanos, hizo un llamado a las instituciones escolares para ser flexibles en el tema de los uniformes escolares, además instó a los padres de familia a no realizar compras anticipadas de los mismos.

“Nosotros exhortamos a los padres de familia no apresurar la compra de uniformes escolares hasta no tener la certeza del regreso a clases, sobre todo porque este es un tema variable que dependerá de la situación epidemiológica y también pedirle a las instituciones educativas esa flexibilidad”, dijo.

Señaló que es conveniente ir preparando el regreso a las aulas, sobre todo con lo más urgente y revisar cuáles son los requerimientos de materiales y la lista de útiles escolares, esto para no presionar a los padres de familia.

“Nos queda claro que la compra de uniformes va a ser para la mayoría de los alumnos porque ya tenemos más de año y medio que los niños no portan su uniforme y están en constante crecimiento, entonces lo más común es que los padres de familia tengan que salir a comprar uniformes y no sólo estamos hablando del tema económico, sino también lo que representa el tema de movilidad ya que pudiera presentarse que se apresuren a comprar todas las cosas y por cualquier variable no regresar a clases el 30 de agosto”, manifestó Teresa Castellanos.

La presidenta explicó que la Unión de Padres de Familia en Guanajuato sugirió que durante el manejo de las pruebas piloto a los niños tampoco se les exigiera uniforme, sobre todo para cuidar la cuestión de la limpieza, pues hay niños que cuentan con un solo uniforme y no le da el tiempo al padre de familia de prepararlo para el día siguiente, entonces es mucho más seguro que asistan con ropa ordinaria.